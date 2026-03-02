Paweł Wąsek ujawnił prawdę o relacjach z Kacprem Tomasiakiem. Ogłosił to wszem wobec

Przemysław Ofiara
Przemysław Ofiara
2026-03-02 15:55

Paweł Wąsek w szczerej rozmowie opowiedział o kulisach zdobycia medalu olimpijskiego w duecie z Kacprem Tomasiakiem. Skoczek przyznał, że czuł ogromną presję, a emocje sięgały zenitu w najbardziej szalonym konkursie w jego życiu. Ujawnił również, czym zajmuje się po godzinach. Tego o nim nie wiedzieliście!

Paweł Wąsek dla „SE”: Po skokach ścigam się na symulatorze
  • Paweł Wąsek wspomina emocjonujący konkurs duetów na igrzyskach, gdzie wraz z Kacprem Tomasiakiem zdobył medal w nieprzewidywalnych okolicznościach.
  • Polski skoczek opowiada o kulisach zawodów, gigantycznej presji i zaskakującym hobby, któremu poświęca się poza skocznią.
  • Odkryj, jak Wąsek radzi sobie z presją i co robi, by "odciąć głowę od skoków", a także, kto jest jego rywalem w nietypowej pasji.

Emocjonalny rollercoaster, zwroty akcji i medal zdobyty w absolutnie szalonych okolicznościach – tak Paweł Wąsek wspomina olimpijski konkurs duetów, w którym sięgnął po krążek razem z Kacprem Tomasiakiem. Polski skoczek w rozmowie z „Super Expressem” zdradził, co działo się za kulisami i jak radził sobie z gigantyczną presją. Opowiedział też o pasji, której poświęca się z dala od skoczni.

"Myślałem, że medal nam uciekł". Kulisy szalonego konkursu

Konkurs duetów na igrzyskach przejdzie do historii jako jeden z najbardziej nieprzewidywalnych. Znakomite skoki Polaków dawały nadzieję na medal, ale nagłe załamanie pogody i kontrowersyjne decyzje sędziów sprawiły, że serca kibiców na chwilę zamarły. Wąsek nie ma wątpliwości, że był to najbardziej szalony konkurs w jego życiu.

- Tyle, ile emocji towarzyszyło podczas tego konkursu od samego początku... Z euforii, gdzie wydawało się, że ten medal nam uciekł po tym, jak Kacpra wypuścili na stracenie w tych warunkach. Później jednak decyzja, że trzecia seria jest odwołana, znowu wybuch euforii, ale też niedowierzanie – przyznaje Paweł Wąsek. - Biegałem po ludziach, dopytywałem się, czy to na pewno koniec. Okazało się, że tak, więc wielka radość i coś, czego się na pewno nie spodziewałem - dodaje.

Przeczytaj także: Natalia Bukowiecka idzie po rekord Polski! Padła jasna deklaracja przed mistrzostwami świata

Skoczek nie ukrywa, że czuł ogromną presję, zwłaszcza że jego partner z duetu, Kacper Tomasiak, miał już na koncie medale. Dla Wąska była to być może jedyna taka szansa w karierze.

- Wiedziałem, że możliwość zdobycia tego medalu jest, ale będzie naprawdę bardzo ciężko. Trzeba dać z siebie po prostu 100% i gdzieś tam dorównywać do Kacpra, bo on fantastycznie skakał na tych igrzyskach. Wiedziałem, że ja muszę wejść na swój szczyt możliwości i wtedy mamy szansę, więc presja była ogromna – tłumaczy.

A jakie relacje panują w kadrze na co dzień, gdy gasną kamery? Okazuje się, że polscy skoczkowie to coś więcej niż tylko koledzy z pracy. Tworzą zgraną grupę, która spędza ze sobą czas również poza sportem. Jakie relacje Wąsek ma z kolegą ze srebrnego duetu?

- Jako cała reprezentacja mamy ze sobą bardzo dobre relacje i często spotykamy się też pozasportowo - podkreśla Wąsek, który najlepsze relacje ma jednak z innym kolegą z kadry. - Przede wszystkim z Piotrkiem Żyłą, bo akurat jesteśmy sąsiadami i spędzamy ze sobą naprawdę mnóstwo czasu – ujawnia Wąsek.

Niesamowite hobby Wąska. Ściga się z kolegami z kadry

Kiedy gasną światła na skoczni, a adrenalina opada, Paweł Wąsek oddaje się pasji, która dla wielu może być sporym zaskoczeniem. Okazuje się, że skoczek jest zapalonym fanem motoryzacji i wirtualnych wyścigów. W domu zbudował profesjonalny symulator.

- Bardzo lubię przyjechać do domu, zasiąść do symulatora wyścigowego, który gdzieś tam sobie zbudowałem i tam troszkę odpocząć, żeby ta głowa odcięła się też od tych skoków – zdradza Wąsek. - Głównie ścigam się w klasie GT3. Ścigamy się online - wyjaśnia.

Zobacz też: Władimir Semirunnij drży o bezpieczeństwo swoich rodziców. „Wolę o tym nie mówić”

Co ciekawe, jego rywalami na wirtualnym torze często są... koledzy z reprezentacji Polski!

- Ścigam się również z kolegami z drużyny, bo i Kuba Wolny, i Andrzej Stękała również mają taki symulator w domu, więc często gdzieś po zgrupowaniach lubimy po prostu połączyć się i razem pościgać – mówi z uśmiechem. Jak przyznaje, rywalizacja jest niezwykle zacięta, a o zwycięstwie często decydują setne części sekundy.

Pasja do wyścigów nie ogranicza się tylko do wirtualnego świata. Wąsek jest też fanem Formuły 1 i miał już okazję dwukrotnie oglądać zmagania kierowców na żywo podczas Grand Prix. Jak widać, potrzeba prędkości i adrenaliny towarzyszy mu nie tylko na rozbiegu skoczni.

Adam Małysz zajechał do Karola Nawrockiego
Galeria zdjęć 45
Przeczytaj także:
Semirunnij w koszuli, za to Tomasiak i Wąsek na sportowo! Tak odebrali stypendi…
QUIZ. Kacper Tomasiak nową gwiazdą skoków narciarskich! Co wiesz o multimedaliście igrzysk?
Pytanie 1 z 11
Zacznijmy od sukcesów Kacpra z igrzysk olimpijskich. Jaki medal zdobył nasz skoczek na skoczni dużej?
Super Sport SE Google News
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

Kacper Tomasiak
PAWEŁ WĄSEK