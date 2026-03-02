Patryk Jaki zaparkował pod znakiem zakazu i został przyłapany. Znamy finał sprawy!

Patryk Jaki pracuje jako europoseł, ale bywa też w Polsce. Jest bardzo aktywny, udziela wywiadów, pojawia się w programach telewizyjny. Polityk został zauważony w czwartek 19 lutego, gdy nieopodal siedziby Telewizji Republika (stacja mieści się w tzw. "błękitnym wieżowcu" czyli szklanym wieżowcu przy Placu Bankowym) zaparkował samochód, było to dokładnie na ulicy Corazziego. Problem w tym, że zrobił to w niedozwolonym miejscu. Polityk zaparkował auto bezpośrednio pod znakiem B-36, czyli zakazem zatrzymywania się, o czym doniósł portal Salon24. Jaki niedługo po tym, gdy zaparkował samochód, był gościem wspomnianej telewizji.

Radio Zet podało później, że sprawą źle zaparkowanego samochodu zajęła się policja: - Wydział Ruchu Drogowego Komendy Stołecznej Policji @Policja_KSP zajął się zdarzeniem z @PatrykJaki w kierunku wykroczenia drogowego. Zabezpieczony zostanie monitoring - donosił reporter radia, Mariusz Gierszewski. Już wiadomo, jak zakończyła się cała sprawa.

Europoseł PiS źle zaparkował. Wiadomo, jaki jest finał sprawy

Jak dowiedział się "Super Express" europoseł Patryk Jaki przyjął mandat, który został wystawiony za załamanie przepisów, w tym konkretnym przypadku była mowa o wykroczeniu popełnionym przez europosła: - W związku z wykroczeniem mającym miejsce 19 lutego br. w Warszawie przy ulicy Corazziego 4 kierujący został ukarany grzywnami w drodze mandatu karnego w wysokości: – 100 zł (art. 92 par. 1 kodeksu wykroczeń) oraz 1 pkt karny, – 50 zł (art. 97 kodeksu wykroczeń w związku z art. 11 ust. 1 ustawy Prawo o ruchu drogowym). Mandaty zostały przyjęte dobrowolnie - potwierdziła nam Komenda Stołeczna Policji.

Zgodnie z przepisami artykuł 92 Kodeksu wykroczeń dotyczy niestosowania się do znaku, sygnału lub polecenia w ruchu drogowym. I brzmi: - 1. Kto nie stosuje się do znaku lub sygnału drogowego albo do sygnału lub polecenia osoby uprawnionej do kierowania ruchem lub do kontroli ruchu drogowego, podlega karze grzywny albo karze nagany. 2. Kto w celu uniknięcia kontroli nie stosuje się do sygnału osoby uprawnionej do kontroli ruchu drogowego, nakazującego zatrzymanie pojazdu, podlega karze aresztu albo grzywny. 3. W razie popełnienia wykroczenia określonego w § 2 można orzec zakaz prowadzenia pojazdów.

Natomiast art. 97 kodeksu wykroczeń dotyczy naruszenia przepisów o bezpieczeństwie lub porządku w ruchu drogowym, a jego treść to: - Uczestnik ruchu lub inna osoba znajdująca się na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu, a także właściciel lub posiadacz pojazdu, który wykracza przeciwko innym przepisom ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym lub przepisom wydanym na jej podstawie, podlega karze grzywny do 3000 złotych albo karze nagany.

