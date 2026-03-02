Tak wygląda teraz 77-letnia Danuta Wałęsa. Była pierwsza dama zadała szyku w panterce

Była pierwsza dama przeszła zmianę

Danuta Wałęsa jest znana Polakom od wielu lat. To była pierwsza dama, o której świat usłyszał pierwszy raz, gdy odbierała w imieniu męża Pokojową Nagrodę Nobla. Kiedyś prezentowała się jako skromna i cicha kobieta, która stała w cieniu sławnego męża, zajmując się sprawami domowymi. Wielkim przełomem w jej życiu było napisanie książki o własnym życiu, czyli książki "Marzenia i tajemnice".

Na jej kartach Danuta Wałęsa wyłożyła kawę na ławę i ujawniał, jak wyglądało jej małżeństwo. To wtedy Danuta Wałęsa przeszła ogromną metamorfozę, która też nie do końca spodobała się jej mężowi. Była pierwsza dama zaczęła śmielej mówić to, co myśli, była bardziej stanowcza i konkretna. Coraz częściej zaczęła wypowiadać się na tematy związane z polityką.

Dawno niewidziana Danuta Wałęsa zadała szyku

Danuta Wałęsa nieraz pojawia się publicznie, ale dawno nie było ku temu okazji, aż do ostatniego weekendu. Była prezydentowa pojawiła się na uroczystość dołączenia do Kawalerów Orderu Uśmiechu Przemysława Szalińskiego, prezesa Fundacji „Przemek-Dzieciom”. W wydarzeniu towarzyszył jej najstarszy syn, Bogdan, ten sam, w towarzystwie którego przed laty odbierała Nagrodę Nobla przyznaną Lechowi Wałęsie. Zdjęcia z uroczystości pojawiły się w sieci, a pokazał je były Rzecznik Praw Dziecka, Marek Michalak. Trzeba przyznać, że Danuta Wałęsa zadała szyku! Postawiła na odważne połącznie: róży i panterki.

Wałęsa poznał przyszłą żonę przez przypadek

Jak poznali się Wałęsowie? Pobrali się dość szybko od momentu poznania się, do którego doszło zupełnym przypadkiem. Młoda Danuta pracowała wówczas w kwiaciarni, a Lech zaszedł do niej, by rozmienić pieniądze. Tak zaczęła się ich historia miłości. W swojej autobiograficznej książce, "Droga nadziei" były prezydent Wałęsa wspominał: - Małżeństwo z Danutą przyszło tak jakoś naturalnie. Miałem inne dziewczyn, bardziej mi "pasowały", a jednak ożeniłem się właśnie z nią. Zastanowiłem się dopiero, jak zagrali mi marsza weselnego - komentował.

Małżonkowie doczekali się ośmiorga dzieci, synów: Bogdana, Sławomira i Przemysława (ci dwaj już nie żyją), a także syna Jarosława. Mają też cztery córki: Brygidę, Annę, Marię Wiktorię i Magdalenę.

