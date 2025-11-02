Tu spoczywają synowie Lecha Wałęsy. Tak wygląda grób Przemysława i Sławomira

Zmarli synowie Lecha Wałęsy, Sławomir i Przemysław, są pochowani obok siebie na cmentarzu Srebrzysko w Gdańsku. Obaj zajmują skromne miejsce w tamtejszym kolumbarium. To powoduje, że widok jest dość smutny. Choć mogiłę mogą odwiedzać bliscy zmarłych, to mają oni jednak zakaz umieszczania na płycie nagrobnej jakichkolwiek dodatkowych symboli pamięci (poza imieniem, nazwiskiem, datą narodzin i śmierci oraz napisem "Ave Maria").

Przemysław Wałęsa, który urodził się w 1974 roku, a zmarł w 2017 roku, był jednym z ośmiorga dzieci byłego prezydenta Lecha Wałęsy. Zmarł nagle w niedzielę 8 stycznia w swoim mieszkaniu na gdańskiej Morenie. Prokuratura Okręgowa w Gdańsku ustaliła wówczas, że mężczyzna nie popełnił samobójstwa i w jego śmierć nie były też zamieszane osoby trzecie. Syn Lecha Wałęsy został pochowany w kolumbarium na Cmentarzu Srebrzysko w Gdańsku. Przemysław Wałęsa osierocił dwóch nastoletnich synów: Dominika i Bartka. O synu prezydenta zrobiło się głośno na początku lat 90, gdy spowodował wypadek pod wpływem alkoholu. - Leczył się na depresję, był alkoholikiem - powiedział o nim jego brat Jarosław Wałęsa.

Natomiast ciało Sławomira Wałęsy znaleziono 30 kwietnia tego roku w jego mieszkaniu w Toruniu. Policja i straż weszły do środka po zgłoszeniu sąsiadów, którzy nie widzieli mężczyzny od 21 kwietnia. - 52-latek, który zajmował wskazany lokal, w ostatnich dniach nie był przez nich widziany. Funkcjonariusze, którzy przybyli na miejsce skorzystali z pomocy strażaków, by dostać się do wnętrza, ponieważ drzwi były zamknięte na klucz. W środku znaleźli zwłoki mężczyzny - mówiła asp. Dominika Bocian, rzeczniczka miejscowej policji.

Przeprowadzono sekcję zwłok, która jako przyczynę śmierci wskazała niewydolność krążeniowo-oddechowa. Wykluczono udział osób trzecich, a postępowanie zostało umorzone. Mężczyzna, podobnie jak jego młodszy o dwa lata brat, od lat zmagał się z chorobą alkoholową. Nie utrzymywał bliskich kontaktów z rodziną. Był dwukrotnie żonaty, miał czworo dzieci.

W galerii poniżej widać, jak wygląda miejsce pochówka synów Lecha Wałęsy przed tegorocznym świętem zmarłych. Widok jest skromny, przede wszystkim ze względu na obowiązujące na cmentarzu przepisy. - Zgodnie z warunkami użytkowania nisz urnowych w kolumbariach obowiązuje zakaz mocowania do granitowych płyt nagrobnych kwiatów, zniczy, zdjęć i jakichkolwiek innych elementów upamiętniających Zmarłych. Zakaz dotyczy też ścian kolumbariów - zdecydowano.

