Jarosław Kaczyński czuję się u krewnego jak u siebie. Na uwagę zasługuje pewien szczegół [ZDJĘCIA]

Prezes PiS zamieszkał u ciotecznego brata

Na Żoliborzu Jarosław Kaczyński zajmuje część domu-bliźniaka o powierzchni ok. 150 mkw. Spokój w jego domu zakłócił ostatnio remont w drugiej części budynku, przeprowadzany przez nowych właścicieli nieruchomości. Prace są głośne i uciążliwe, obejmują m.in. wymianę instalacji oraz przebudowę wnętrz, dlatego codzienne funkcjonowanie stało się trudne. Z powodu hałasu i innych niedogodności Jarosław Kaczyński na pewien czas zamieszkał wraz z dwoma kotami u krewnego, artysty malarza, Jana Marii Tomaszewskiego.

W domu Tomaszewskiego jest aktualnie wesoło, ponieważ dwa koty prezesa PiS biegają po pokojach i domagają się uwagi. – One nas terroryzują – zdradził nam Tomaszewski. Dowiedzieliśmy się też, że prezes PiS sam robi sobie jajecznicę. - Każdy robi swoją, czyli ja sobie i on sobie – powiedział brat cioteczny Jarosława Kaczyńskiego. Fotoreporter „Super Expressu” zauważył ostatnio, że prezes PiS uniezależnił się już całkowicie, ponieważ wychodzi z domu i wraca, kiedy potrzebuje. Jarosław Kaczyński, jak widać na zdjęciach, ma już bowiem własny komplet kluczy do drzwi wejściowych.

Rodzinne święta polityka

Braciom dobrze się żyje razem. - Jarek sam robi sobie jajecznicę. Każdy robi swoją, czyli ja sobie i on sobie. Nie szykuję mu jajecznicy – zdradził nam Jan Maria Tomaszewski. Podkreślił też, że mimo wspólnego mieszkania każdy zachowuje własny rytm dnia i swoje zwyczaje. - Dobrze się nam razem mieszka. Każdy z nas ma swoją pracownię. Ja wieczorami maluję. Jarek zaś pisze i czyta – opowiadał nam cioteczny brat prezesa PiS. Najgłośniejsze prace w domu na Żoliborzu powinny zakończyć się do świąt Bożego Narodzenia, ale jak się okazuje, lider PiS spędzi święta z ciotecznym bratem. - Jarek spędzi święta u mnie – zapowiedział Jan Maria Tomaszewski.

