Portal bielsko.biala.pl opisuje, że do wydarzeń doszło na początku ubiegłego tygodnia w Beskidzkim Centrum Onkologii-Szpitalu Miejskim w Bielsku-Białej przy ul. Wyspiańskiego. Kobieta rodziła siłami natury, jednak - jak wynika z ustaleń - przebieg był wyjątkowo trudny. Personel medyczny musiał wspomagać się próżnociągiem.

Jak informują dziennikarze serwisu, po narodzinach dziecka stan pacjentki gwałtownie się pogorszył. Wystąpiła atonia macicy, która doprowadziła do bardzo silnego krwotoku. Lekarze natychmiast rozpoczęli działania ratunkowe jeszcze na sali porodowej.

Walka o życie pacjentki

Portal poinformował, że mimo intensywnych prób opanowania krwawienia, sytuacja była na tyle poważna, że konieczny okazał się pilny transport na blok operacyjny. Do szpitala wezwano m.in. ordynatora oddziału ginekologiczno-położniczego oraz szefa zespołu anestezjologów. Po zabiegu kobieta została umieszczona na oddziale intensywnej terapii. Niestety, mimo wysiłków zespołu medycznego, jej życia nie udało się uratować. Zgon 40-latki stwierdzono w środowy poranek, ponad dobę po porodzie. Był to jej trzeci poród, a termin rozwiązania już wcześniej minął.

Sprawą zajmuje się Prokuratura Rejonowa Bielsko-Biała Północ. Śledczy zabezpieczyli już pełną dokumentację medyczną związaną z hospitalizacją pacjentki. Jak podaje bielsko.biala.pl, postępowanie prowadzone jest pod kątem nieumyślnego spowodowania śmierci oraz narażenia człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia przez osoby zobowiązane do opieki.

Szpital powołał specjalny zespół

Równolegle własne postępowanie prowadzi dyrekcja placówki.

Jak przekazał dyrektor Beskidzkiego Centrum Onkologii–Szpitala Miejskiego, powołano wewnętrzny zespół ekspertów.

- Powołaliśmy wewnętrzny zespół, który ma wyjaśnić przyczyny i okoliczności tego tragicznego zdarzenia. Zespół składa się z kilku medyków, w tym m.in. ginekologa, który nie brał udziału w porodzie oraz zastępcy dyrektora BCO-SM ds. medycznych. Zapewniamy wsparcie psychologiczne rodzinie zmarłej i deklarujemy pełną współpracę z prokuraturą w zakresie wyjaśnienia okoliczności

- przekazał portalowi bielsko.biala.pl Krzysztof Bestwina, dyrektor placówki.

Śledztwo ma odpowiedzieć na pytanie, czy podczas porodu oraz późniejszego leczenia nie doszło do zaniedbań.