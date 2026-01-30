Przebudowa wiaduktów w Katowicach. Zmiana organizacji ruchu na ul. Granicznej i Damrota

i Autor: Logotypy unijne/ Materiały prasowe

Zmiany w układzie drogowym – co i kiedy?

Inwestycja realizowana jest etapami. Kierowcy korzystają już z przejazdu pod przebudowanym wiaduktem na ul. Załęskiej, a w jego bliskim sąsiedztwie zlokalizowany jest przebudowany wiadukt na ul. Przodowników. Gotowa jest połowa wiaduktu drogowego w ciągu ul. Bagiennej – samochody jeżdżą już po nowej, wschodniej jezdni. Zakończyła się rozbiórka drugiej części starego obiektu i wkrótce ruszy budowa nowej konstrukcji.

23 stycznia 2026 r. częściowo przywrócono ruch drogowy pod wiaduktem na ul. Mikołowskiej. Samochody jeżdżą dwoma pasami w kierunku Placu Wolności. Połowa konstrukcji została już ukończona, a pociągi kursują nowym torem. Trwające obecnie prace torowe pozwolą z końcem marca oddać kolejne tory do ruchu, co umożliwi rozpoczęcie przebudowy pozostałej części wiaduktu.

Tego samego dnia ruszyły także roboty przy wiadukcie nad ul. Św. Jana. Prace będą prowadzone przy zachowaniu ruchu pieszego i tramwajowego, a kierowcy skorzystają z jednego pasa w każdym kierunku. W pierwszej kolejności wykonawca zajmie się przebudową kolizji podziemnych, a następnie demontażem starej i budową nowej konstrukcji.

Autor: PKP PLK/ Materiały prasowe Zmiany organizacji ruchu na ul. Mikołowskiej i Św. Jana

Przemyślana kolejność prac

Harmonogram zamknięć i otwarć wiaduktów w Katowicach jest wynikiem szczegółowych analiz prowadzonych na każdym etapie inwestycji. Przyjęte rozwiązania umożliwiają prowadzenie robót przy jednoczesnym utrzymaniu ruchu na kluczowych ulicach, takich jak Mikołowska i Św. Jana. Co istotne, przez cały okres realizacji zadania zachowany zostanie ruch tramwajowy, choć pierwotnie zakładano jego czasowe wstrzymanie.

21 stycznia 2026 r. udostępniliśmy pieszym ul. Graniczną, a 30 stycznia również kierowcom. Choć prace na wiadukcie kolejowym będą kontynuowane, nie wpłyną one na przejazd pod torami. Nowy obiekt zapewni większy prześwit, co zlikwiduje ograniczenia wysokości dla pojazdów i usprawni ruch, jednocześnie podnosząc poziom bezpieczeństwa.

Kolejnym etapem będą roboty przy wiadukcie nad ul. Damrota, które rozpoczęły się 30 stycznia. Na czas prac ruch pieszy i samochodowy zostaną wstrzymane, a objazdy poprowadzone m.in. przez ul. Graniczną, pełniącą tymczasowo funkcję drogi dwukierunkowej.

Autor: PKP PLK/ Materiały prasowe Zmiany organizacji ruchu na ul. Granicznej i Damrota

Nowa jakość kolei w aglomeracji

Na odcinku od Szopienic do Piotrowic powstanie łącznie około 100 km nowych torów – ich długość odpowiadałaby trasie łączącej Katowice z Ostrawą lub Opolem. Kluczowym założeniem inwestycji jest dobudowa torów oraz rozdzielenie ruchu aglomeracyjnego od dalekobieżnego, co znacząco poprawi przepustowość węzła, usprawni prowadzenie ruchu kolejowego i zwiększy częstotliwość kursowania pociągów.

W Katowicach powstaną nowe przystanki: Katowice Morawa (w ramach sąsiedniej inwestycji), Katowice Uniwersytet, Katowice Akademia oraz Katowice Kokociniec. Modernizację przejdą także stacje Katowice Zawodzie, Katowice i Katowice Ligota oraz przystanki Katowice Szopienice Południowe i Katowice ASP (dawniej Brynów). Na wszystkich obiektach przebudowana zostanie infrastruktura, a w Ligocie i Szopienicach Południowych powstaną dodatkowe perony.

Zakres zadania obejmuje aż 140 obiektów inżynieryjnych – mostów, wiaduktów, przepustów i przejść podziemnych. Ważnym elementem inwestycji będzie także budowa nowoczesnego, lokalnego centrum sterowania ruchem w Katowicach, z którego dyżurni będą nadzorować bezpieczny ruch pociągów na liniach od Sosnowca do Tychów.

Część większego projektu

Modernizacja katowickiego węzła kolejowego to fragment szeroko zakrojonej inwestycji na linii kolejowej E65, obejmującej odcinki Będzin – Katowice Piotrowice, Tychy – Goczałkowice oraz Zabrzeg – Zebrzydowice. Łączna wartość tych zadań to około 7 mld zł, dofinansowanych z funduszy Unii Europejskiej w ramach instrumentu CEF „Łącząc Europę”.

Zakończenie prac na linii Katowice Szopienice Południowe – Katowice Piotrowice planowane jest w 2028 roku. Inwestycja znacząco zmieni oblicze kolei w regionie, oferując pasażerom wygodniejsze, szybsze i bezpieczniejsze podróże.

Dofinansowane przez Unię Europejską. Poglądy i opinie

wyrażone w niniejszym materiale są wyłącznie poglądami autora (autorów) i nie

muszą odzwierciedlać stanowiska Unii Europejskiej ani agencji CINEA. Ani Unia

Europejska, ani instytucja udzielająca dofinansowania nie ponoszą

odpowiedzialności za treść niniejszego materiału.