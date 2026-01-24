Odkryj trzy beskidzkie perełki narciarskie, które od lat królują wśród ulubionych miejsc na ferie zimowe w Polsce.

Szczyrk, Wisła i Ustroń oferują nowoczesną infrastrukturę, różnorodne trasy i atrakcje dla każdego, niezależnie od poziomu zaawansowania.

Sprawdź, która z tych miejscowości najlepiej spełni twoje oczekiwania na idealne zimowe wakacje!

Szczyrk – narciarska stolica Beskidów

Szczyrk od kilku lat przeżywa prawdziwy renesans i uchodzi za jedno z najlepszych miejsc narciarskich w Polsce. Wszystko za sprawą rozbudowanej infrastruktury oraz nowoczesnych kolei linowych. Największą atrakcją jest Szczyrk Mountain Resort, który oferuje kilkadziesiąt kilometrów tras o różnym stopniu trudności – od łagodnych stoków dla początkujących po bardziej wymagające zjazdy dla zaawansowanych.

Wisła – idealna dla rodzin i początkujących

Wisła to doskonały wybór dla osób, które dopiero zaczynają swoją przygodę z nartami, a także dla rodzin z dziećmi. Miejscowość oferuje wiele mniejszych stacji narciarskich, takich jak Stożek, Nowa Osada czy Soszów, gdzie panują spokojniejsze warunki niż w największych kurortach.

Stoki są dobrze przygotowane, a przy wyciągach działają liczne szkółki narciarskie. Wisła słynie także z kameralnej atmosfery i pięknych widoków. Poza nartami można tu spacerować, korzystać z basenów i aquaparków oraz odwiedzać lokalne atrakcje turystyczne.

Ustroń – narty i relaks w jednym miejscu

Ustroń to miejscowość uzdrowiskowa, która zimą zamienia się w atrakcyjny ośrodek narciarski. Największą popularnością cieszy się Czantoria, gdzie działają wyciągi krzesełkowe oraz trasy o różnym stopniu trudności. To dobre miejsce zarówno dla początkujących, jak i średnio zaawansowanych narciarzy.

Widać wię, że zarówno Szczyrk, Wisła jak i Ustroń tworzą narciarski trójkąt, który od lat nie wychodzi z mody. Dobre przygotowanie tras, różnorodność stoków i bogata oferta noclegowa sprawiają, że Beskidy są jednym z najlepszych wyborów na ferie zimowe w Polsce.