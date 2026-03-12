Areszt dla policjanta z Warszawy. Zatrzymano funkcjonariusza podejrzanego o korupcję

Piotr Lis
Piotr Lis
2026-03-12 11:14

Sensacyjne zatrzymanie w stołecznej policji! Funkcjonariusz z Komendy Rejonowej Policji Warszawa I trafił do aresztu po akcji Biura Spraw Wewnętrznych Komendy Głównej Policji. Mężczyzna jest podejrzewany m.in. o działania o charakterze korupcyjnym. W tej samej sprawie zarzuty usłyszały jeszcze trzy inne osoby. Sąd zdecydował o tymczasowym aresztowaniu policjanta, a jego przełożony natychmiast zawiesił go w obowiązkach służbowych.

Autor: KPP w Przasnyszu/ Materiały prasowe

Do zatrzymania doszło po działaniach funkcjonariuszy Biura Spraw Wewnętrznych Policji. Jak poinformowano w oficjalnym komunikacie w mediach społecznościowych, sprawa ma charakter karny i jest prowadzona przez prokuraturę.

Funkcjonariusze Biura Spraw Wewnętrznych Policji KGP zatrzymali policjanta Komendy Rejonowej Policji Warszawa I w związku z podejrzeniem popełnienia przestępstwa. W tej sprawie prowadzone jest śledztwo prokuratury. Na podstawie zebranego materiału dowodowego, sąd podjął decyzję o jego tymczasowym aresztowaniu. W związku z zaistniałą sytuacją Komendant Rejonowy Policji Warszawa I podjął decyzję o zawieszeniu funkcjonariusza w obowiązkach służbowych − czytamy na profilu policji.

Zarzuty korupcyjne dla funkcjonariusza

Policjant z warszawskiej komendy został zatrzymany razem z innymi osobami, które również mogą mieć związek ze sprawą. W sumie zarzuty usłyszały cztery osoby. Śledczy badają m.in. wątki korupcyjne oraz ujawnianie informacji z prowadzonych postępowań.

O szczegółach mówił w rozmowie z Eską przedstawiciel prokuratury.

Mogę potwierdzić, że w tej sprawie zarzuty łącznie usłyszały cztery osoby, z czego jeden funkcjonariusz policji. Funkcjonariusz policji usłyszał zarzuty związane z przestępstwem o charakterze korupcyjnym i zarzut dotyczący ujawniania materiału toczących się postępowań. To jest świeża sprawa kilkumiesięczna, powiedziałbym tak − przekazał Remigiusz Hynke z Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga.

Śledztwo prokuratury w sprawie policjanta

Na tym etapie śledztwa prokuratura nie ujawnia szczegółów dotyczących okoliczności przestępstw ani roli pozostałych zatrzymanych osób. Wiadomo jednak, że sprawa jest rozwojowa, a śledczy nadal analizują zgromadzony materiał dowodowy. Tymczasem zatrzymany policjant decyzją sądu trafił do aresztu, a jego służba w stołecznej komendzie została zawieszona.

