Nowe zestawienie miast do życia w Polsce

Redakcja serwisu "Business Insider Polska" opublikowała kolejne wydanie swojego cyklicznego zestawienia oceniającego warunki mieszkaniowe i zawodowe w naszym kraju. Dziennikarze tego portalu przeanalizowali sytuację szesnastu największych polskich ośrodków miejskich, biorąc pod uwagę trzy wskaźniki gospodarcze oraz trzy kryteria o charakterze pozafinansowym.

Zebraliśmy kluczowe liczby z 16 miast (po jednym z każdego województwa), opisujące stan na koniec 2025 r. i początek 2026 r. Wzięliśmy pod lupę liczby dotyczące bezrobocia, wynagrodzeń i cen mieszkań z drugiej ręki. Dodatkowo porównaliśmy istotne dla ogólnego zadowolenia z życia aspekty, takie jak: dostęp do lekarzy, przestępczość i jakość powietrza - pisze autor tekstu Damian Słomski.

7

Miejsce Katowic w rankingu dostępności mieszkań

Stolica województwa śląskiego nadal zajmuje bardzo wysoką lokatę w aktualnym badaniu przeprowadzonym przez redakcję wspomnianego wyżej portalu. Ośrodek ten wyróżnia się na tle całego kraju największą łatwością w nabyciu własnego lokum, a dodatkowo plasuje się na trzecim stopniu podium pod kątem najniższego odsetka osób pozostających bez stałego zatrudnienia, co skutecznie przyciąga nowych mieszkańców.

– Katowice wciąż oferują mieszkańcom najlepszy dostęp do mieszkań, przy relatywnie niskim bezrobociu, co w połączeniu z poprawiającą się infrastrukturą i usługami czyni miasto bardzo atrakcyjnym miejscem do życia – komentują eksperci.

Główne miasto konurbacji górnośląskiej od lat buduje wizerunek ośrodka przyjaznego swoim obywatelom, a jego kluczowym atutem niezmiennie pozostaje rynek nieruchomości. Zestawienie przeciętnych pensji z cenami za metr kwadratowy udowadnia, że to właśnie tutaj zakup własnych czterech kątów jest najmniej obciążający finansowo, co stanowi ogromną zachętę szczególnie dla młodych ludzi u progu dorosłości.

Istotnym argumentem przemawiającym za przeprowadzką do stolicy Śląska jest również świetna sytuacja na lokalnym rynku pracy. Katowice zajmują trzecią lokatę w skali państwa pod kątem braku bezrobocia, dając swoim mieszkańcom poczucie ogromnego bezpieczeństwa zawodowego i finansowego, nawet pomimo tego, że w kategorii średnich miesięcznych wypłat miasto zanotowało nieznaczny spadek na czwartą pozycję w ogólnokrajowym zestawieniu.

Rozwój usług publicznych i komunikacji na Śląsku

Analitycy badający rynek zgodnie zauważają, że cały region górnośląski przechodzi obecnie bardzo pozytywną transformację, przyciągając liczne inwestycje biznesowe oraz modernizując transport zbiorowy. Mocna pozycja Katowic wynika także z takich czynników jak stopniowe ograniczanie zanieczyszczeń powietrza, stosunkowo wysoki poziom bezpieczeństwa na ulicach oraz łatwy dostęp do specjalistycznej opieki medycznej.

Sukces tego ośrodka polega przede wszystkim na umiejętnym łączeniu dynamicznego rozwoju gospodarczego z dbałością o codzienne potrzeby lokalnej społeczności. Mieszkańcy mogą tu liczyć nie tylko na dobrą pracę i tanie nieruchomości, ale mają również szeroki wybór atrakcji kulturalnych i terenów rekreacyjnych, co wspólnie tworzy bardzo przyjazną przestrzeń do codziennego funkcjonowania i edukacji.

Szczegółowa analiza statystyk portalu Business Insider wskazuje na konkretne atuty:

Katowice wygrywają w całej Polsce pod względem relacji lokalnych zarobków do cen na rynku nieruchomości.

Miasto wywalczyło trzecią pozycję w kraju w kategorii najniższego wskaźnika osób pozostających bez zatrudnienia.

Przeciętne wynagrodzenie zagwarantowało aglomeracji czwarte miejsce na tle innych dużych ośrodków miejskich.

Lokalna infrastruktura medyczna gwarantuje szybsze wizyty u specjalistów, a jakość powietrza ulega zauważalnej poprawie.

Należy jednak podkreślić, że w najnowszej klasyfikacji główne miasto regionu śląskiego opuściło fotel lidera, lądując ostatecznie na trzeciej pozycji w ogólnym rozrachunku. Mimo tej zmiany ośrodek nadal udowadnia, że potrafi zapewnić swoim obywatelom niezwykle spójne połączenie bezpieczeństwa zatrudnienia, przystępnych cenowo mieszkań oraz wysokiego komfortu w życiu codziennym, co zilustrowano również na załączonych przez autorów rankingu fotografiach.

Poznań i Rzeszów nowymi liderami w Polsce

Kiedy Business Insider Polska publikował analogiczne zestawienie latem ubiegłego roku, to właśnie Katowice święciły triumfy na pierwszej pozycji, wyprzedzając wówczas Poznań, Rzeszów i Gdańsk. Najświeższe dane przyniosły jednak rewolucję w czołówce, ponieważ obecnie na najwyższym stopniu podium stanęły wspólnie Poznań oraz Rzeszów, spychając stolicę Śląska oraz Lublin na niższe lokaty, podczas gdy najgorzej w całym badaniu oceniono warunki panujące obecnie w Kielcach.

Analizując sytuację w pozostałych aglomeracjach, eksperci docenili Warszawę za ogromne perspektywy w budowaniu kariery zawodowej, a Lublin zyskał punkty dzięki sprawnie działającej służbie zdrowia oraz bezpiecznym osiedlom mieszkalnym. Choć liczne polskie miasta nadal borykają się z takimi problemami jak zanieczyszczone środowisko czy wysokie koszty zakupu lokali, to jednak z roku na rok obywatele zyskują coraz więcej dogodnych i atrakcyjnych lokalizacji, w których mogą zaplanować swoją przyszłość w stabilnych warunkach.

Źródło: Business Insider