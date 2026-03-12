Rosja planowała zamach na zachodzie Ukrainy. Agent wpadł na gorącym uczynku

Rosyjskie służby specjalne planowały zorganizowanie nowego zamachu w zachodniej części Ukrainy. Agent rosyjskich służb został zatrzymany „na gorącym uczynku”, gdy próbował podłożyć ładunek wybuchowy w pobliżu kawiarni w głównym parku miasta Równe. Sprawca próbował uciec z miejsca zdarzenia, ale został zatrzymany. Według ustaleń śledztwa zwerbowanym agentem był mieszkaniec Żytomierza uzależniony od narkotyków, który znalazł się w kręgu zainteresowań rosyjskich służb, gdy szukał pieniędzy na używki za pośrednictwem kanałów w Telegramie. Po werbunku został wysłany do Równego, gdzie wynajął mieszkanie i zgodnie z instrukcjami kuratorów przygotował samodzielnie ładunek wybuchowy. Sprawca ukrył bombę w garnku i wzmocnił ją, aby zwiększyć siłę rażenia. Planowano, że urządzenie zostanie zdalnie uruchomione za pomocą telefonu komórkowego przymocowanego do bomby. Aby nie wzbudzać podejrzeń, agent przebrał się w mundur wojskowy, przemieszczając się w kierunku miejsca podłożenia ładunku. Obecnie sprawca przebywa w areszcie. Grozi mu do 12 lat więzienia wraz z konfiskatą mienia.

Po zamachu we Lwowie ukraińska policja zmienia zasady działania

Po zamachu we Lwowie ukraińska policja będzie działać według nowych zasad przyjmowania zgłoszeń. Funkcjonariusze na niektóre wezwania będą przyjeżdżać z niewielkim opóźnieniem. „Wyciągnęliśmy wnioski, ale w niektórych przypadkach czas reakcji może wydłużyć się o 2–5 minut. Obecnie średni czas przyjazdu na miasto wynosi około 10 minut, teraz może być 15, a czasem nawet więcej. W przypadku sygnałów zagrożenia sytuacja będzie monitorowana szczególnie uważnie” – powiedział Ihor Klymenko. Od teraz numer alarmowy 112 nie będzie przyjmował połączeń z zagranicy. Ograniczenia obowiązują w czasie stanu wojennego, aby zapobiec fałszywym zgłoszeniom. Połączenia z innych miast otrzymają automatycznie „czerwony poziom”, co oznacza podwyższoną uwagę policji i podejrzenie o podanie nieprawdziwej informacji.

Przypomnijmy, że w nocy 22 lutego w centrum Lwowa doszło do zamachu. Po przyjeździe policji na fałszywe wezwanie nastąpiły dwa wybuchy, w wyniku których zginęła policjantka i żołnierz Gwardii Narodowej, a ponad 20 osób zostało rannych. Dzień po zamachu we Lwowie doszło do eksplozji w Mikołajowie na południu Ukrainy. W mieście wybuchł ładunek na terenie nieczynnej stacji benzynowej. W wyniku zdarzenia poszkodowanych zostało siedmiu funkcjonariuszy patrolu, z których dwóch znajduje się w stanie ciężkim, podała policja. Szef Policji Narodowej Iwan Wyhiwski wskazał, że zamachy we Lwowie i Mikołajowie są „skierowaną akcją przeciwko systemowi bezpieczeństwa i próbą destabilizacji sytuacji wewnętrznej w kraju”.

