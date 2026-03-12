Ponad 100 rakiet wystrzelonych w Izrael. Pierwsza taka operacja od początku wojny!

Hezbollah wystrzelił około 100 rakiet na północny Izrael, co stanowi największy atak od początku wojny.

Jednocześnie Iran przeprowadził skoordynowany atak rakietowy, co eskaluje konflikt.

Izrael odpowiedział nalotami na Liban i wezwał mieszkańców do ewakuacji.

Więcej informacji o skutkach i dalszych działaniach znajdziesz w pełnym artykule.

100 rakiet wystrzelonych w Izrael

Portal "Times of Israel" przekazał, że w środę wieczorem libański Hezbollah wystrzelił na północny Izrael ok. 100 rakiet i był to największy taki nalot od początku obecnej wojny. Nalot Hezbollahu był wymierzony w północny Izrael, w tym w Hajfę. "Nie ma doniesień o ofiarach" - czytamy. Co istotne - równocześnie z nalotem Hezbollahu Iran wystrzelił rakietę balistyczną na Izrael, która została zestrzelona przez obronę powietrzną. Istotne dlatego, że to pierwszy skoordynowany atak Iranu i Hezbollahu od początku obecnej wojny - powiedział dla agencji Reutera wyższy izraelski wojskowy.

Izrael apeluje do mieszkańców Libanu

Na odpowiedź nie trzeba było długo czekać. Izraelska armia od razu przeprowadziła naloty na Liban. W stolicy kraju, Bejrucie, słychać było głośne eksplozje. Izrael od 28 lutego prowadzi wraz z USA wojnę powietrzną z Iranem. Sponsorowany przez Teheran Hezbollah zaatakował Izrael, włączając się w konflikt i wciągając w niego Liban - przypomina PAP. Izrael odpowiedział uderzeniami z powietrza na cele związane z Hezbollahem w różnych częściach Libanu, w tym w Bejrucie, oraz ofensywą lądową na południe kraju. Według władz libańskich w tych atakach zginęły 634 osoby. Armia Izraela poinformowała o zabiciu ponad 200 członków Hezbollahu. Wojsko izraelskie wezwało mieszkańców całego południa Libanu do ewakuacji. Według władz w Bejrucie z domów uciekło 800 tys. z ok. 6 mln mieszkańców kraju.

14