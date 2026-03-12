13-letnia córka Kim Dzong Una bawi się pistoletami. Ojciec szykuje ją na następczynię

Przywódca Korei Północnej, Kim Dzong Un, osobiście przetestował nowy model pistoletu, określając go jako "doskonały".

Towarzyszyła mu córka, Kim Dzu Ae, która również brała udział w testach broni.

Pojawiają się spekulacje, że 13-letnia Kim Dzu Ae jest przygotowywana na następczynię ojca.

Propagandowy przekaz oficjalnej północnokoreańskiej agencji informacyjnej KCNA głosi, że Kim w ostatnich dniach zapoznał się z nowym modelem pistoletu, którego produkcję właśnie rozpoczęto. Po próbnym strzelaniu miał stwierdzić, że broń "jest doskonała". "Przywódca wyraził wielkie zadowolenie z wydajności strukturalnej, celności i użyteczności bojowej nowego pistoletu" - podała agencja. Nie sprecyzowała, gdzie mieści się "duża fabryka amunicji".

Kim wraz z córką testował pistolety

PAP przypomina, że Kim nakazał unowocześnienie zakładu w ramach pięcioletniego planu wzmocnienia obronności. Podkreślił konieczność zwiększenia produkcji broni strzeleckiej, co ma jego zdaniem "kluczowe znaczenie dla wzmocnienia efektywności bojowej armii oraz sił bezpieczeństwa publicznego i milicji. W depeszy, przekazanej przez agencję KCNA nie ma ani słowa o tym, co widać na zdjęciach, towarzyszących informacji. Chodzi o towarzyszkę Kima, która wraz z nim wizytowała fabrykę i testowała broń.

13-letnia córka Kima będzie jego następczynią?

Mowa o jego 13-letniej córce, Kim Dzu Ae. "Na jednej z fotografii widać ją, ubraną podobnie jak ojciec w skórzaną kurtkę, w momencie oddania strzału". Z pistoletu wydobywa się wyraźny błysk i płomień. Południowokoreański wywiad i eksperci oceniają, że Dzu Ae, która pojawia się coraz częściej na poligonach, jest przygotowywana do roli przyszłej przywódczyni reżimu. PAP podaje, że wizyta w fabryce broni strzeleckiej nastąpiła zaledwie dzień po tym, jak Kim z córką obserwowali test pocisków manewrujących z okrętu marynarki wojennej. Wcześniej reżimowe media pokazały nastolatkę testującą karabin snajperski.

