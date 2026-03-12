13-letnia córka Kim Dzong Una bawi się pistoletami. Ojciec szykuje ją na następczynię

Joanna Drzycimska
PAP
2026-03-12 9:00

W czwartek, 12 marca, reżimowe koreańskie media pochwaliły się zdjęciami przywódcy Kim Dzong Una i jego córki, którzy razem odwiedzili fabrykę broni lekkiej i testowali nowe pistolety. Komentatorzy nie mają wątpliwości - 13-letnia Kim Dzu Ae jest szykowana jako następczyni swojego ojca.

  • Przywódca Korei Północnej, Kim Dzong Un, osobiście przetestował nowy model pistoletu, określając go jako "doskonały".
  • Towarzyszyła mu córka, Kim Dzu Ae, która również brała udział w testach broni.
  • Pojawiają się spekulacje, że 13-letnia Kim Dzu Ae jest przygotowywana na następczynię ojca.
  • Dowiedz się więcej o wizycie Kima w fabryce broni i przyszłości jego córki!

Propagandowy przekaz oficjalnej północnokoreańskiej agencji informacyjnej KCNA głosi, że Kim w ostatnich dniach zapoznał się z nowym modelem pistoletu, którego produkcję właśnie rozpoczęto. Po próbnym strzelaniu miał stwierdzić, że broń "jest doskonała". "Przywódca wyraził wielkie zadowolenie z wydajności strukturalnej, celności i użyteczności bojowej nowego pistoletu" - podała agencja. Nie sprecyzowała, gdzie mieści się "duża fabryka amunicji".

Kim wraz z córką testował pistolety

PAP przypomina, że Kim nakazał unowocześnienie zakładu w ramach pięcioletniego planu wzmocnienia obronności. Podkreślił konieczność zwiększenia produkcji broni strzeleckiej, co ma jego zdaniem "kluczowe znaczenie dla wzmocnienia efektywności bojowej armii oraz sił bezpieczeństwa publicznego i milicji. W depeszy, przekazanej przez agencję KCNA nie ma ani słowa o tym, co widać na zdjęciach, towarzyszących informacji. Chodzi o towarzyszkę Kima, która wraz z nim wizytowała fabrykę i testowała broń.

13-letnia córka Kima będzie jego następczynią?

Mowa o jego 13-letniej córce, Kim Dzu Ae. "Na jednej z fotografii widać ją, ubraną podobnie jak ojciec w skórzaną kurtkę, w momencie oddania strzału". Z pistoletu wydobywa się wyraźny błysk i płomień. Południowokoreański wywiad i eksperci oceniają, że Dzu Ae, która pojawia się coraz częściej na poligonach, jest przygotowywana do roli przyszłej przywódczyni reżimu. PAP podaje, że wizyta w fabryce broni strzeleckiej nastąpiła zaledwie dzień po tym, jak Kim z córką obserwowali test pocisków manewrujących z okrętu marynarki wojennej. Wcześniej reżimowe media pokazały nastolatkę testującą karabin snajperski.

