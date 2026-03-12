Atak rakietowy na włoską bazę wojskową. Minister obrony wydał komunikat

Zofia Dąbrowska
Zofia Dąbrowska
Polska Agencja Prasowa
Polska Agencja Prasowa
2026-03-12 6:58

Włoska placówka wojskowa w irackim Irbilu stała się celem ostrzału. Guido Crosetto, minister obrony Włoch, oficjalnie potwierdził to zdarzenie. Polityk zaznaczył jednocześnie, że żaden z wojskowych nie odniósł obrażeń, bo cały personel przebywał w bezpiecznym ukryciu. Rzymskie władze ostro skrytykowały to uderzenie.

Wojna na Bliskim Wschodzie. Konflikt Izrael - Iran

i

Autor: Shutterstock Wojna na Bliskim Wschodzie. Konflikt Izrael - Iran

Guido Crosetto potwierdza uderzenie pocisku we włoską bazę w Irbilu

Zbrojna placówka w północnej części Iraku ucierpiała na skutek ostrzału. Szef włoskiego resortu obrony Guido Crosetto poinformował opinię publiczną o incydencie, do którego doszło z środy na czwartek. Polityk uspokoił obywateli, deklarując, że atak nie przyniósł żadnych strat w ludziach.

– Pocisk trafił w naszą bazę w Irbilu. Nie ma ofiar ani rannych wśród włoskiego personelu. Wszyscy mają się dobrze – poinformował minister obrony Włoch, cytowany przez włoską agencję ANSA.

Szef resortu obrony zaznaczył, że bez przerwy koordynuje działania z najważniejszymi dowódcami armii. Otrzymuje on regularne raporty od szefa Sztabu Generalnego oraz jednostek zarządzających zagranicznymi misjami kraju. Rzymscy urzędnicy wskazują, że stacjonujący tam wojskowi przeczekali uderzenie w schronie, co uchroniło ich przed tragedią. Placówka w Irbilu odgrywa istotną rolę dla sił międzynarodowych, służąc głównie do celów szkoleniowych.

Wicepremier Antonio Tajani potępia atak na włoskich żołnierzy

Szef dyplomacji i wicepremier Włoch Antonio Tajani ostro zareagował na to uderzenie. Za pośrednictwem mediów społecznościowych przekazał, że natychmiast zadzwonił do włoskiego ambasadora w Iraku, aby uzyskać dokładne dane o przebiegu incydentu.

„Stanowczo potępiam atak na włoską bazę w Irbilu. Rozmawiałem z ambasadorem Włoch w Iraku. Na szczęście naszym żołnierzom nic się nie stało i są bezpieczni w bunkrze. Wyrażam solidarność z nimi i wdzięczność za codzienną służbę dla ojczyzny” – napisał Tajani.

Irbil pełni funkcję stolicy irackiego Kurdystanu i stanowi ważny punkt dla zagranicznych wojsk dbających o bezpieczeństwo terytorium. W minionych latach ta sama lokalizacja wielokrotnie padała ofiarą rakiet wystrzeliwanych przez bojówki współpracujące z irańskim rządem. Obecnie służby nie ujawniły jeszcze tożsamości sprawców tego konkretnego ostrzału.

WOJNA W IRANIE POZA KONTROLĄ? NAWROCKI I SAFE 0%, BROŃ JĄDROWA W POLSCE? | Dudek o Polityce
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

WŁOCHY
IRAK