Wiemy, kiedy zacznie się "w marcu, jak w garncu". Dokładna data, po której przyjdzie pogoda niczym z PRL-u. Czy to jeszcze marzec? Jak się przygotować?

Początek marca 2026 roku zaskakuje ciepłą i słoneczną pogodą, z temperaturami do 20 stopni Celsjusza.

Synoptycy przewidują jednak załamanie pogody na weekend 14/15 marca, z ochłodzeniem i opadami.

W niedzielę 15 marca spodziewane są deszcze, a nawet deszcz ze śniegiem, z wyraźnym spadkiem temperatur.

Dowiedz się, jak przygotować się na nadchodzące zmiany i jak dbać o zdrowie w zmiennej wiosennej aurze!

Jaka będzie pogoda w najbliższe dni?

Trzeba przyznać, że rok 2026 pogodowo wygląda niczym od linijki. Mroźna i śnieżna zima, a po niej stosunkowo ciepły i słoneczny marzec. Pogoda w ostatnich dniach pozytywnie zaskakuje, za termometry w wielu rejonach Polski wskazują kilkanaście kresek. Synoptycy regularnie straszą nas, że to już koniec cieplej wiosny, a zimy nie powiedziała jeszcze ostatniego słowa. Jak podaje portal twojapogoda.pl aż do weekend pogoda nie powinna niemile zaskoczyć. W większości kraju panować będzie temperatura oscylująca w granicach 15-20 stopni Celsjusza. Ma być również stosunkowo słonecznie i bezwietrznie. Lokalnie mogą wystąpić niewielkie opady, ale nie będą stanowiły one większego problemu. Szczyt ciepła prognozowany jest na piątek, 13-tego. Taka będzie wtedy pogoda

Warszawa ok. 16 stopni Celsjusza,

Kraków ok. 11 stopni Celsjusza

Łódź ok. 10 stopni Celsjusza

Wrocław ok. 13 stopni Celsjusza

Poznań ok. 12 stopni Celsjusza

Gdańsk ok. 10 stopni Celsjusza

Szczecin ok. 13 stopni Celsjusza

Bydgoszcz ok. 11 stopni Celsjusza

Katowice ok. 12 stopni Celsjusza

Jaka będzie pogoda na weekend 14/15 marca? Pogoda niczym w PRL-u

Weekend 14/15 marca może oznaczać koniec ciepłej i słonecznej aury. Najnowsze prognozy pogody wskazują spore załamanie. Sobota, 14 marca jeszcze rozpocznie się bardzo przyjemnie. W wielu rejonach Polski termometry wskażą nawet 20 stopni Celsjusza. Będzie to jednak cisza przez burzą. W zachodnich i północnych województwach pojawią się pierwsze oznaki załamania pogody w postaci chmur oraz opadów. Pojawić się mogą także pierwsze w tym roku burze. Już w sobotę popołudniu temperatury spadną. Największe ochłodzenie spodziewane jest na Pomorzu, gdzie słupki termometrów spadną do około 3 stopni Celsjusza. Spodziewany jest również porywisty wiatr. Według danych portalu twojapogoda.pl niedziela, 15 marca będzie gorsza. Nadciągający front atmosferyczny przyciągnie jesienną, nieprzyjemną aurę. Praktycznie w całym kraju będzie pochmurno, pojawi się także deszcz. Lokalnie spadnie deszcz ze śniegiem, a nawet śnieg w wyżej położonych terenach. W wielu miejscach może się mocno ochłodzić, a temperatury spadną nawet o kilka stopni.

Pogoda na niedzielę, 15 marca

Warszawa ok. 10 stopni Celsjusza

Kraków ok. 12° stopni Celsjusza

Łódź ok. 7 stopni Celsjusza

Wrocław ok. 10 stopni Celsjusza

Poznań ok. 9 stopni Celsjusza,

Gdańsk ok. 7 stopni Celsjusza

Szczecin ok. 13 stopni Celsjusza

Bydgoszcz ok. 11 stopni Celsjusza

Katowice ok. 9 stopni Celsjusza

Jak radzić sobie z przesileniem wiosennym?

Wiosną pogoda bywa bardzo zmienna - ciepłe, słoneczne dni często przeplatają się z chłodem, wiatrem i nagłymi spadkami temperatury. Aby zadbać o zdrowie w tym okresie, warto ubierać się warstwowo, czyli „na cebulkę”, dzięki czemu łatwo dostosować strój do aktualnej temperatury i uniknąć wychłodzenia lub przegrzania. Duże znaczenie ma także wzmacnianie odporności poprzez odpowiednią dietę bogatą w warzywa, owoce, kiszonki oraz produkty zawierające witaminy, szczególnie C i D. Pomocne jest również regularne przebywanie na świeżym powietrzu – spacery czy lekka aktywność fizyczna poprawiają kondycję organizmu i samopoczucie. Nie można zapominać o odpowiednim nawodnieniu oraz o regeneracji i wystarczającej ilości snu, ponieważ zmęczony organizm jest bardziej podatny na infekcje. Dzięki tym prostym zasadom łatwiej przetrwać wiosenne wahania pogody i uniknąć przeziębienia.