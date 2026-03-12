Wiemy, kiedy zacznie się "w marcu, jak w garncu". Dokładna data, po której przyjdzie pogoda niczym z PRL-u. Czy to jeszcze marzec? Jak się przygotować?

- Początek marca 2026 roku zaskakuje ciepłą i słoneczną pogodą, z temperaturami do 20 stopni Celsjusza.
- Synoptycy przewidują jednak załamanie pogody na weekend 14/15 marca, z ochłodzeniem i opadami.
- W niedzielę 15 marca spodziewane są deszcze, a nawet deszcz ze śniegiem, z wyraźnym spadkiem temperatur.
- Dowiedz się, jak przygotować się na nadchodzące zmiany i jak dbać o zdrowie w zmiennej wiosennej aurze!
Jaka będzie pogoda w najbliższe dni?
Trzeba przyznać, że rok 2026 pogodowo wygląda niczym od linijki. Mroźna i śnieżna zima, a po niej stosunkowo ciepły i słoneczny marzec. Pogoda w ostatnich dniach pozytywnie zaskakuje, za termometry w wielu rejonach Polski wskazują kilkanaście kresek. Synoptycy regularnie straszą nas, że to już koniec cieplej wiosny, a zimy nie powiedziała jeszcze ostatniego słowa. Jak podaje portal twojapogoda.pl aż do weekend pogoda nie powinna niemile zaskoczyć. W większości kraju panować będzie temperatura oscylująca w granicach 15-20 stopni Celsjusza. Ma być również stosunkowo słonecznie i bezwietrznie. Lokalnie mogą wystąpić niewielkie opady, ale nie będą stanowiły one większego problemu. Szczyt ciepła prognozowany jest na piątek, 13-tego. Taka będzie wtedy pogoda
- Warszawa ok. 16 stopni Celsjusza,
- Kraków ok. 11 stopni Celsjusza
- Łódź ok. 10 stopni Celsjusza
- Wrocław ok. 13 stopni Celsjusza
- Poznań ok. 12 stopni Celsjusza
- Gdańsk ok. 10 stopni Celsjusza
- Szczecin ok. 13 stopni Celsjusza
- Bydgoszcz ok. 11 stopni Celsjusza
- Katowice ok. 12 stopni Celsjusza
Jaka będzie pogoda na weekend 14/15 marca? Pogoda niczym w PRL-u
Weekend 14/15 marca może oznaczać koniec ciepłej i słonecznej aury. Najnowsze prognozy pogody wskazują spore załamanie. Sobota, 14 marca jeszcze rozpocznie się bardzo przyjemnie. W wielu rejonach Polski termometry wskażą nawet 20 stopni Celsjusza. Będzie to jednak cisza przez burzą. W zachodnich i północnych województwach pojawią się pierwsze oznaki załamania pogody w postaci chmur oraz opadów. Pojawić się mogą także pierwsze w tym roku burze. Już w sobotę popołudniu temperatury spadną. Największe ochłodzenie spodziewane jest na Pomorzu, gdzie słupki termometrów spadną do około 3 stopni Celsjusza. Spodziewany jest również porywisty wiatr. Według danych portalu twojapogoda.pl niedziela, 15 marca będzie gorsza. Nadciągający front atmosferyczny przyciągnie jesienną, nieprzyjemną aurę. Praktycznie w całym kraju będzie pochmurno, pojawi się także deszcz. Lokalnie spadnie deszcz ze śniegiem, a nawet śnieg w wyżej położonych terenach. W wielu miejscach może się mocno ochłodzić, a temperatury spadną nawet o kilka stopni.
Pogoda na niedzielę, 15 marca
- Warszawa ok. 10 stopni Celsjusza
- Kraków ok. 12° stopni Celsjusza
- Łódź ok. 7 stopni Celsjusza
- Wrocław ok. 10 stopni Celsjusza
- Poznań ok. 9 stopni Celsjusza,
- Gdańsk ok. 7 stopni Celsjusza
- Szczecin ok. 13 stopni Celsjusza
- Bydgoszcz ok. 11 stopni Celsjusza
- Katowice ok. 9 stopni Celsjusza
Jak radzić sobie z przesileniem wiosennym?
Wiosną pogoda bywa bardzo zmienna - ciepłe, słoneczne dni często przeplatają się z chłodem, wiatrem i nagłymi spadkami temperatury. Aby zadbać o zdrowie w tym okresie, warto ubierać się warstwowo, czyli „na cebulkę”, dzięki czemu łatwo dostosować strój do aktualnej temperatury i uniknąć wychłodzenia lub przegrzania. Duże znaczenie ma także wzmacnianie odporności poprzez odpowiednią dietę bogatą w warzywa, owoce, kiszonki oraz produkty zawierające witaminy, szczególnie C i D. Pomocne jest również regularne przebywanie na świeżym powietrzu – spacery czy lekka aktywność fizyczna poprawiają kondycję organizmu i samopoczucie. Nie można zapominać o odpowiednim nawodnieniu oraz o regeneracji i wystarczającej ilości snu, ponieważ zmęczony organizm jest bardziej podatny na infekcje. Dzięki tym prostym zasadom łatwiej przetrwać wiosenne wahania pogody i uniknąć przeziębienia.