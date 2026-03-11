O jakiej porze dnia pić siemię lniane? Eksperci wskazują, że ważniejszy niż pora dnia jest ten szczegół dotyczący żołądka

Siemię lniane, uznawane za superfood, to bogactwo składników odżywczych wspierających zdrowie.

Zawiera błonnik, lignany, kwasy Omega-3 oraz minerały i witaminy, korzystnie wpływając na trawienie, cholesterol i wątrobę.

Zastanawiasz się, kiedy najlepiej spożywać siemię lniane, aby maksymalnie wykorzystać jego prozdrowotne właściwości?

Odkryj, jak pora dnia wpływa na jego działanie i czy można je stosować również w pielęgnacji!

Siemię lniane, czyli niewielkie nasiona lnu zaliczane są do grona superfoood. Są one wyjątkowym wsparciem w naszej diecie. Siemię lniane pozytywnie działa na żołądek, wątrobę oraz nadkwasotę. Zawiera prozdrowotne substancje, które niezbędne są do utrzymania zachowania organizmu w zdrowiu i dobrej kondycji. Siemię lniane zawiera miedzy innymi błonnik, który rozpuszczalny w wodzie wspiera jelita oraz florę bakteryjna, a także obniża poziom cholesterolu. Dodatkowo siemię lniane bogate jest również w lignany, które chronią wątrobę oraz działają przeciwnowotworowo. Ponad 60 proc. wszystkich tłuszczów zawartych w siemienia lnianym stanowią kwasy tłuszczowe Omega-3. Sprzyjają one obniżaniu poziomu trójglicerydów. To nie wszystkie siemię lniane to również substancje śluzowe (pozytywnie wpływające na układ pokarmowy), aminokwasy, sterole roślinne, minerały (potas, magnez, wapn, cynk, selen oraz miedź) i witaminy, w tym kwas foliowy, niacyna i witaminy z grupy B.

Kto i o jakich godzinach powinien spożywać siemię lniane?

Siemię lniane wspomaga zdrowie i pomaga utrzymać układ pokarmowy z dobrej kondycji. Jest szczególnie polecane osobom z dolegliwościami żołądkowymi, cukrzycę, wysokim poziomem złego cholesterolu, a także chorym na serce. Siemię lniane można spożywać także w celach pielęgnacyjnych, na wzmocnienie skóry, włosów oraz paznokci. Istnieją także pewne przeciwwskazania do przyjmowania siemienia lnianego. Wykazuje one silne interakcje z innymi lekami. Wysoka zawartość błonnika może zaburzać procesy wchłaniania się leków, miedzy innymi tabletek antykoncepcyjnych. Siemię lniane jest również zalecane podczas silnych zaparć.

Najczęstszym sposobem spożywania siemienia lnianego jest gęsta papka. Wystarczy 1/2 łyżeczki zmielonych nasion lnu zalać 1 szklanką cieplej wody i odstawić na około 60 minut. Siemię lniane można również dodawać do owsianki, sałatek, oraz jako dodatek do kanapek. Podczas przyjmowania siemienia lnianego zalecane jest spożywać większych ilości wody, aby uniknąć zaparć.

Przyjęło się, że siemię lniane najlepiej spożywać rano. Czy faktycznie tak jest? Okazuje się, że siemię lniane można spożywać zarówno rano i wieczorem. Eksperci wskazują jednak, że pora dnia nieco inaczej wpływa na działanie nasion lnu. Spożywanie siemienia lnianego rano zmniejsza dolegliwości żołądkowe. Redukuje refluks oraz zgagę. Poranne jedzenia siemienia lnianego pozytywnie wpływa na dietę i zwiększa poczucie sytości, a co za tym idzie ogranicza podjadanie przed obiadem. Z kolei wieczorna dawka pomaga regulować zaparcia i łagodzi stany zapalne jelita. Co ciekawe spożywania siemienia lnianego wieczorem może pomagać w zasypianiu. Nasiona lnu zawierają bowiem tryptofan, czyli aminokwas wspierający produkcje melatoniny. - Siemię lniane można spożywać o dowolnej porze dnia, ponieważ jego prozdrowotne działanie jest efektem regularnej, systematycznej konsumpcji, a nie wpływu związanego z konkretną godziną - wskazuje dietetyk Jan Golatowski na łamach portalu medonet.

Specjaliści wskazują, że aby siemię lniane dało najlepsze rezultaty najlepiej jest sięgać po nie dwa razy dziennie - rano i wieczorem.