Oto sekret długowieczności Japończyków? Na potęgę zajadają ten owoc. Polacy nadal go nie znają i mogą żałować. Obniża cholesterol i może chronić przed zawałem serca

Japończycy kochają ten owoc. Polacy prawie go nie znają, a jest bardzo zdrowy

Nazywany jest owocem długowieczności, słynie z wielu prozdrowotnych właściwości. Kwaśna mandarynka, czyli shikuwasa to wyjątkowy owoc, którym zajadają się w Japonii. Shikuwasa może na pierwszy rzut oka przypominać limonkę. Jest jednak od niej mniejsza, a jej średnica zwykle nie przekracza 3 cm. Prawdziwa magia tego wyjątkowego owocu skrywa się jednak wewnątrz.

Shikuwasa to jeden z najzdrowszych owoców świata. To prawdziwy "superfood", który zdecydowanie warty jest uwagi. Shikuwasa zawiera dużo przeciwutleniaczy, w tym nobiletynę i tangeretynę. Przeciwutleniacze to nic inne jak antyoksydanty, które spowalniają starzenie się komórek. Zwalczają one wolne rodniki, które uszkadzają komórki. Dodatkowo przeciwutleniacze przeciwdziałają skutkom stresu antyoksydacyjnego. To nie jedyne korzystne właściwości owoców shikuwasa. Ich regularne spożywanie pomaga w walcem ze złym cholesterolem i stabilizuje poziom glukozy we krwi. Owoce shikuwasa chronią przed cukrzycą, a także jak przystało na rośliny długowieczności, minimalizują ryzyko zawału serca, miażdżycy oraz udaru mózgu. To nadal nie wszystko. Dieta bogata w owoce shikuwasa pozytywnie wpływa na układ nerwowy, co pomaga zachować zdrowy umysł przez długie lata. Kwaśne mandarynki wzmacniają funkcje poznawcze oraz poprawiają koncentrację. Dodatkowo shikuwasa zawiera witaminę C, B1, beta-karoten oraz minerały

Gdzie w Polsce kupić owoce shikuwasa?

Shikuwasa to typowo japoński owoc. Uprawiany jest przede wszystkim na Okinawie. Owoce mają silny, kwaśny smak i nie da się wypić ich soku bez wcześniejszego rozcieńczenia z wodą. Japończycy wykorzystują owoce do przetworów i soków. Shikuwasa często dodaje się także do sosów oraz marynat. W Polsce dostępność kwaśnej mandarynki jest niewielka. Poprzez sprzedażowe platformy internetowe można kupić soki z owoców shikuwasa. Niestety, ich cena często jest zaporowa i wynosi nawet kilkaset złotych za opakowanie.

