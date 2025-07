Ten grzyb smakuje jak kurczak. Polacy go nie zbierają, a jest jadalny i bardzo smaczny. Gdzie znaleźć i jak rozpoznać jadalne grzyby>

Niektórzy nazywają go najsmaczniejszym grzybem. Smakuje jak kurczak

Deszczowe lato ma swoje plusy. Jednym z nich są niewątpliwe grzyby. Już teraz w wielu rejonach Polski pojawiły się grzyby. Większość osób na grzybobraniu koncentruje się na najbardziej znanych gatunkach, czyli borowikach, podgrzybkach, rydzach czy kurkach. Okazuje się jednak, że polskie lasy są bogate w wiele innych gatunków grzybów, które są jadalne.

Pamiętaj: nigdy nie zbieraj grzybów, których nie jesteś pewien. Z lasu przynoś tylko te grzyby, które znasz!

Żółciak siarkowy to nieco mniej znany gatunek grzyba, który szczególnie ceniony jest z uwagi na swoje walory smakowe. Odpowiednio przygotowany smakuje jak kurczak i stanowi świetną alternatywę dla mięs w wielu potrawach. Żółciak siarkowy posiada silnie żółty kolor, który wyróżnia się na tle leśnego runa. W zależności od wieku owocników żółciak siarkowy może mieć odcień od mocno pomarańczowego nawet do kremowobiałego. Sam grzyby składa się z owocników w kształcie półkolisty kapeluszy, które mogą mieć nawet 50 cm szerokości. Powierzchnia grzyba jest matowa i mocno pomarszczona. Zebrane grzyby wydzielają silny, kwaskowaty zapach. Żółciak siarkowy rośnie na drzewach, głownie na na klonach, topolach oraz dębach. Zdarza się, że wyrasta także w sadach i ogrodach na czereśniach oraz śliwach. Jest to typowo letnie grzyb, a w Polsce nie jest objęty ochroną gatunkową. Według rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 3 listopada z 2022 roku żółciak siarkowy został dopuszczony do obrotu oraz produkcji przetworów.

Żółciak siarkowy w kuchni

Miłośnicy grzybów wskazują, że żółciak siarkowy smakiem przypomina kurczaka i może stanowić świetny zamiennik mięsa w wielu potrawach. Zawiera on wiele cennych składników, takich jak przeciwutleniacze oraz właściwości przeciwbakteryjne. Żółciak siarkowy świetnie sprawdzi się do zup, na przykład jako składnik bezmięsnych flaków, a także dodawanych do zapiekanek czy kotletów.