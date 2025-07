Wymieszaj z ciepłą wodą i spryskaj szyby w aucie, a usuniesz z nich ślady owadów bez szorowania. Będą lśnić jak prosto z salonu. Sposób na owady na szybie

Wymieszaj z ciepłą wodą i spryskaj szyby w aucie, a usuniesz z nich ślady owadów bez szorowania

Pozornie niewinne ślady owadów na naszym samochodzie mogą mieć poważniejsze konsekwencje niż tylko estetyczne. Resztki owadów zawierają kwasy i enzymy, które mogą uszkadzać lakier samochodowy, prowadząc do jego matowienia i powstawania trwałych przebarwień. Jednak problem tkwi nie tylko w śladach po owadach na lakierze auta, ale także na szybach samochodowych. Czasami wystarczy jedna podróż, aby na szybie pojawiły się dziesiątki zabrudzeń. I jeśli nie będziemy ich usuwać na bieżąco spryskiwaczami samochodowymi, to zaschną i wówczas prawdopodobnie konieczne będzie szorowanie szyb. Zwłaszcza że takie zabrudzenia potrafią ograniczyć widoczność. A czym usunąć ślady owadów z szyb w samochodzie? Na rynku dostępne są specjalne preparaty do usuwania owadów, które skutecznie rozpuszczają resztki i ułatwiają ich usunięcie. Jednak jeśli chcesz usunąć zabrudzenia szybko, a nie masz czasu na zakupy w sklepie to przygotuj domowy płyn do mycia szyb samochodowych, dzięki któremu usuniesz ślady bez szorowania. Wymieszaj tylko dwa składniki z wodą i gotowe.

Płyn do mycia szyb samochodowych usunie ślady po owadach

Do przygotowania płynu usuwającego ślady po owadach z szyb w samochodzie potrzebujesz:

1 l wody,

1 łyżeczki płynu do mycia naczyń,

100 ml octu.

Wszystkie składniki dokładnie ze sobą wymieszaj i przelej do butelki z atomizerem. Następnie starannie spryskaj brudne szyby w samochodzie, odczekaj 30 sekund i przetrzyj je miękką gąbką lub ściereczką. Taka mieszanka nie tylko znakomicie poradzi sobie z zaschniętymi zabrudzeniami, ale też sprawi, że podczas czyszczenia nie będą się rozmazywać i pozostawiać smug. W efekcie szyby w aucie będą lśnić z czystości.