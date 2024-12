Wlewam 1 szklankę i spryskuję szyby w aucie, a lśnią bez smug. Nigdy wcześniej nie były tak perfekcyjnie czyste. Mycie szyb w samochodzie

Zrób to z hortensją w ogrodzie! To już ostatni dzwonek, aby hortensja wiosną zakwitła. Bez tego krzew obumrze i trzeba będzie go wykopać

Wlewam 1 szklankę i spryskuję szyby w aucie, a lśnią bez smug

Nadchodzące święta dla większości kierowców to nie tylko wyprawa na zakupy, ale przede wszystkim porządki w samochodzie. Zanim wyruszymy na wigilijną kolację do rodziny, chcemy doprowadzić do porządku swój samochód, który zapewne będzie głównym środkiem transportu w nadchodzące święta. I nic dziwnego, że w tym gorącym przedświątecznym okresie myjnie samochodowe dosłownie pękają w szwach. Jednak mycie karoserii i szyb od zewnątrz to jedno, ale wnętrze naszego auta musimy wyczyścić już samodzielnie. Odkurzenie, czy nawet pranie tapicerki to tylko część zadań posiadacza samochodu. Jednym z kluczowych elementów każdego auta są oczywiście szyby i to o ich czystość powinniśmy dbać ze szczególną starannością. Otóż brudne i nieprzejrzyste szyby w aucie nie tylko negatywnie wpływają na komfort użytkowania pojazdu, ale przede wszystkim bezpieczeństwo, gdyż znacząco pogarszają widoczność. Czym myć szyby w samochodzie, aby były czyste i bez smug? Mi w tym pomaga płyn czyszczący, który przygotowuję samodzielnie w domu. Wlewam dosłownie jedną szklankę i spryskuję szyby w aucie, a po chwili lśnią bez smug.

Mycie szyb samochodowych. Domowy płyn

Zapewne wiele osób zastanawia się, jak przygotować taki domowy płyn do mycia szyb samochodowych. Otóż to naprawdę proste zadanie. Wystarczy do 1 litra letniej wody, wlać jedną szklankę octu i dodać pół szklanki alkoholu. Taki roztwór przelewamy do butelki z atomizerem i spryskujemy szyby w samochodzie, a następnie przecieramy ściereczką do sucha. Ocet doskonale usuwa zabrudzenia i sprawia, ze na szklanych pow8ierzhcnbiach nie ma smug. Z kolei dodanie alkoholu sprawi, że podczas mycia płyn nie będzie zamarzać na szybach.

Sposób na zamarznięte szyby w aucie

Zamarznięte szyby to jeden z tych problemów, z którym spotkał się chyba każdy kierowca. Po mroźnej nocy na szybach osadza się dosłownie lód. Jak poradzić sobie z zamarzniętymi szybami w samochodzie bez skrobania? Istnieje na to pewnie szybki i skuteczny sposób. Wystarczy przygotować w domu płyn, który zadziała na lód rozmrażająco. Ja wlewam jedną szklankę alkoholu do 100 ml wody, przelewam do butelki z atomizerem i w razie potrzeby spryskuję tym płynem zamarznięte szyby w swoim samochodzie. W dosłownie trzy sekundy są gotowe do jazdy.