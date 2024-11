Wcieram w szyby samochodu jesienią i nigdy nie parują. Ten męski kosmetyk odpycha wilgoć. Sposób na zaparowane szyby w aucie

Wcieram w szyby samochodu jesienią i nigdy nie parują. Ten męski kosmetyk odpycha wilgoć

Zaparowane okna w samochodzie to prawdziwa zmora. Oczywiście najczęściej ten problem pojawia się w chłodne dni jesienią i zimą. Wystarczy chwila po wejściu do auta, chcemy ruszać, a szyby tracą swoją przejrzystość i pojawia się na nich wilgoć. Niestety zaparowane szyby w aucie nie tylko negatywnie wpływają na komfort użytkowania pojazdu, ale przede wszystkim bezpieczeństwo, gdyż znacząco pogarszają widoczność. Wielu kierowców bezskutecznie walczy z tym uciążliwym problemem, przecierając wilgotne szyby ściereczką. Jednak wydaje się to syzyfową pracą, gdyż po chwili szyby znowu są zaparowane. Na szczęście istnieje skuteczny sposób na zaparowane szyby w samochodzie, który pomoże pozbyć się problemu raz na zawsze. Oprócz kilku ważnych zasad użytkowania auta, które zmniejszają wilgoć powietrza wewnątrz pojazdu, warto także zastosować trik z pianką do golenia.

Jak stosować piankę do golenia na zaparowane szyby w aucie?

Ten męski kosmetyk jest znakomity w walce z zaparowanymi szybami, gdyż nadaje szybom właściwości hydrofobowych, co sprawia, że odpychają cząsteczki wody. Jak stosować piankę do golenia na szyby w aucie? Najpierw starannie osusz szyby. Oczywiście, jeśli są brudne, to je umyj płynem. Następnie wyciśnij jedną miarkę kosmetyku na ściereczkę z mikrofibry i starannie je wypoleruj. Gotowe. Wilgoć szybko nie pojawi się na szybach samochodowych, a Ty będziesz mógł cieszyć się bezpieczną jazdą w okresie jesienno-zimowym.

Sposoby na zaparowane okna samochodowe

Oprócz wyżej opisanego sposobu na zaparowane szyby w aucie, ważnych jest kilka zasad związanych z użytkowaniem samochodu jesienią i zimą. To one w dużej mierze wpływają na nadmierną wilgotność powietrza we wnętrzu auta. Po pierwsze ustaw nawiew bezpośrednio na szyby, najlepiej zimny nawiew lub klimatyzacja. Jeśli korzystasz z ciepłego nawiewu, to koniecznie uchyl delikatnie okna, aby wilgoć z auta została wyprowadzona na zewnątrz. Szyby zawsze przecieraj bawełnianą ściereczką. Jeśli masz materiałowe dywaniki, wymień je na gumowe, ponieważ materiał wchłania dużo wilgoci - a przy podgrzaniu powietrza w aucie będzie ją oddawać.