Rozcieńcz z wodą i podlej sadzonki ogórków, a ich łodygi będą mocne i grube. Uodporniaąsię na zarazę i szkodniki, a latem zbierzesz jędrne owoce. Naturalny nawóz do sadzonek ogórków

To jedno z najbardziej brudnych miejsc w domu, a Polacy praktycznie go nie czyszczą. Bakterie E.coli i pleśń to tylko początek. Korzystasz z tego codziennie

Rozcieńcz z wodą i podlej sadzonki ogórków, a ich łodygi będą mocne i grube

Wyhodowanie własnych sadzonek ogórków to świetny sposób na wcześniejsze i obfitsze zbiory. Jednak, aby cieszyć się smacznymi ogórkami z własnego ogródka, trzeba zadbać o sadzonki już od samego początku. Prawidłowa pielęgnacja sadzonek ogórków sprawi, że ich łodygi będą mocne i grube, a po wsadzeniu do gruntu znakomicie poradzą sobie ze zmieniającymi się warunkami atmosferycznymi, ale też wszelkimi zarazami i atakami szkodników. Jedną z podstawowych zasad w pielęgnacji sadzonek ogórków jest oczywiście ich odżywianie. Stawiając na ekologiczne uprawy, warto wykorzystać do tego naturalny nawóz do sadzonek ogórków na mocne i grube łodygi. Będzie nie tylko skuteczny, ale także tani. Wystarczy rozcieńczyć mleko z wodą i podlać swoje sadzonki, a latem wysypią się jędrnymi owocami. Jak przygotować nawóz do ogórków na bazie mleka?

Naturalny nawóz do sadzonek ogórków. Jak go zrobić z mleka?

Przygotowanie takiego naturalnego nawozu do sadzonek ogórków na bazie mleka jest naprawdę proste. Wystarczy zmieszać chude mleko z wodą w proporcji 1:10, czyli w 10 litrach wody rozpuszczamy 1 litr mleka. Całość mieszamy i tak przygotowaną odżywką podlewamy ogórki w doniczkach. Nawóz z mleka dostarczy ogórkom solidną dawkę wapnia, który jest niezbędny do rozwoju prawidłowego, zdrowego i optymalnie funkcjonującego systemu korzeniowego. Dzięki wapniowi w roślinie tworzone są odporne i wytrzymałe ściany komórkowe, a także spójne tkanki. Dzięki niemu ogórki będą zdrowo rosły i będą odporne na różne zarazy i szkodniki.

Pielęgnacja sadzonek ogórków

Wiosną warto zrobić wszystko, aby wzmocnić swoje sadzonki ogórków, zanim jeszcze wsadzimy je do gruntu. Nie wolno pominąć żadnej z poniższych zasad pielęgnacji:

Światło: Umieść sadzonki na słonecznym parapecie lub doświetlaj. Obracaj doniczki, by rosły równo. Temperatura: Utrzymuj ciepło (20-25°C w dzień, 18-20°C w nocy). Chroń przed przeciągami i hartuj przed wysadzeniem. Podlewanie: Podlewaj umiarkowanie, gdy wierzchnia warstwa ziemi przeschnie. Używaj wody o temperaturze pokojowej. Nawożenie: Co 1-2 tygodnie nawoź specjalnym nawozem do sadzonek, rozcieńczonym zgodnie z instrukcją. Pikowanie (opcjonalnie): Jeśli sadzonki rosną w jednej skrzynce, przepikuj je do osobnych doniczek, gdy mają 2-3 liście. Ochrona: Regularnie sprawdzaj sadzonki pod kątem szkodników i chorób. Wysadzanie: Po minięciu przymrozków, gdy sadzonki mają 4-5 liści, wysadź je do gruntu. Przygotuj glebę, zachowaj odpowiednią rozstawę i zabezpiecz przed ślimakami.