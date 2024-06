Ogórki będą obficie owocować, gdy wzmocnimy je naturalnym nawozem. Żeby lepiej rosły i wypuszczały kwiaty, warto zasilić je cukrem. Wystarczy rozpuścić trzy duże łyżki cukru w jednym litrze ciepłej wody. Po ostudzeniu mikstury podlewamy ogórki, zanim zakwitną. Już po pierwszym zastosowaniu takiej odżywki roślina zacznie obficie kwitnąć, a co za tym idzie także owocować. Jednak jeśli chcemy jeszcze zwiększyć i wydłużyć zbiory warto sięgnąć po nawóz z chleba.

Dziadek Heniek wiedział czym podlewać ogórki, żeby lepiej rosły. Domowy nawóz do ogórków na obfite plony

Chleb, bułki, skórki od chleba, a nawet krakersy można wykorzystać do stworzenia mikstury bogatej w składniki odżywcze. Zawarte w nich drożdże są bogate w białka, aminokwasy, pierwiastki śladowe oraz witaminy, które stymulują rośliny do wzrostu. Ponadto zawarte w zakwasie chlebowym drożdże aktywują pożyteczne bakterie glebowe i neutralizują patogeny. Taki nawóz ochroni ogórki przed szarą pleśnią i sprawia, że roślina szybciej przetwarza i wchłania potrzebne do wzrostu składniki odżywcze. Jak mawiał dziadek Heniek, to najlepsza recepta na duże zbiory. Ogórki hodowane przez niego długo i obficie owocowały. Do przygotowania nawozu z chleba można użyć zarówno świeżego, jak i czerstwego pieczywa. Najbogatszy w składniki odżywcze będzie ciemny chleb. Ale do mikstury możemy dodać także resztki krakersów i białych bułek. Pokrojone w kostkę pieczywo wrzucamy do wiadra, następnie zalewamy wodą. Tyle, by zakrywała jedynie chleb. Następnie na wierzchu kładziemy talerz, który dodatkowo obciążamy (podobnie jak przy kiszeniu kapusty). Zostawiamy na tydzień. Po tym czasie odcedzamy płyn. Koncentrat rozcieńczamy w proporcjach 1:3. Odżywkę chlebową najlepiej stosować w ciepłe dni. Rozgrzana gleba sprzyja działaniu drożdży. Jeśli gleba jest uboga, można nawozić ją co 10 dni. Przy żyznej glebie wystarczy do 20 dni. Odżywkę stosujemy przez cały czas owocowania ogórków.

