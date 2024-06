Gdzie wlać wybielacz do pralki? Nie do tej komory, gdzie wlewa go większość osób. Przez to ubrania się niszczą. Gdzie prawidłowo wlać wybielacz?

Opuchlaki trudno na początku rozpoznać. Chrząszcze, które plądrują ogrody, zostawiają jaja, przypominające jasnożółte, czasami białe kulki nawozu. Później wykluwają się z nich larwy podgryzające korzenie, a dorosłe osobniki wygryzają liście. Na kwiatowych forach internetowych mnóstwo jest zdjęć i historii, zrozpaczonych ogrodników, którzy proszą o radę, jak zwalczyć opuchlaki.

Widzisz małe, żółte kulki przy rododendronach lub innych kwiatach? Musisz szybko działać, bo szkodniki pożrą rośliny

Jeśli w swoim ogrodzie lub nawet w doniczce z pelargoniami zobaczysz małe białożółte kulki, to może być znak, że opuchlaki złożyły jaja. Wtedy trzeba szybko działać. Z jaj wykluwają się białe ławry, które żerują na korzeniach roślin. Dorosłe opuchlaki wygryzają charakterystyczne dziury w liściach. Dorosłe osobniki są aktywne jedynie nocą. A ponieważ podobne dziury mogą wygryzać m.in. ślimaki watro zajrzeć pod spód liści. Jeśli potrząśniemy gałązkami, a chrząszcze spadną na ziemię mam konkretny dowód. Z kolei rośliny zaatakowane przez larwy obsychają i marnieją w oczach, aż w końcu obumierają. Larwy opuchlaków podobnie jak ich jaja są żółtawobiałe. Wgryzają się w skórkę korzeni oraz podstawę pnia. Opuchlaki w ogrodach pojawiają się od maja i żerują aż do jesieni. Zahibernowane larwy mogą przetrwać zimę. Natomiast jeśli chrząszcze zaatakują nasze rośliny w domu, mogą być aktywne przez cały rok. Owady licznie się rozmnażają. Z wielu jaj złożonych przez samicę wykluwają się larwy gotowe do wgryzania się w korzenie roślin. Jeżeli na liściach zauważymy jedynie pojedyncze osobniki, a uszkodzenia będą niewielkie, możemy pozbyć się chrząszczy poprzez odławianie. Żeby to zrobić, najprościej będzie ustawić wokół zaatakowanej rośliny deski, które za dnia posłużą szkodnikowi za kryjówkę. Dzięki temu szybko wyłapiemy owady i nie obciążymy kwiatów. Jednak jeśli chrząszczy jest więcej lub na naszych kwiatach żerują larwy opuchlaków, nie obejdzie się bez oprysków. W sklepach ogrodniczych dostępne są specjalne preparaty, nie tylko chemiczne, ale i naturalne (np. wyciąg z wrotyczu, nicienie), które pomogą pozbyć się szkodników. Ważne, by stosować je zgodnie z zaleceniami producenta.

