Wybór roślin na skalniak jest ogromny, ale przy jego tworzeniu warto sięgnąć po kwiaty wieloletnie i każdego roku obserwować jak rozrastają się, tworząc kolorowe dywany. Wiele gatunków sprawdzi się także na balkonie.

Kwiaty na skalniak i na balkon. Niewymagające rośliny, które pięknie wyglądają w ogrodzie i na balkonie

Jeśli planujemy założyć ogród skalny w miejscu bardziej zacienionym, sprawdzą się m.in.: dąbrówka rozłogowa, goryczka chińska, kosaciec grzebieniasty, trójsklepka owłosiona czy turzyca ptasie łapki. Warto jednak pamiętać, że w ogrodzie skalnym na zacienionym stanowisku ważne jest utrzymanie stałej wilgotności podłoża. Chociaż wspominane rośliny potrzebują więcej wody niż te, które znakomicie rosną w słońcu, to nie wolno przelewać roślin. Zbyt wilgotna gleba i stojąca woda będą miały negatywny wpływ na wzrost. W ogrodzie skalnym zazwyczaj sadzi się rośliny wieloletnie, dzięki czemu łatwiej utrzymać piękną kompozycję na dłużej. Żeby skalniak był kompletny, warto pomiędzy byliny posadzić kilka roślin cebulowych. Wczesną wiosną pięknie będą wyglądały np. krokusy. Jednak zakładając skalniak, trzeba wziąć pod uwagę miejsce. Inne rośliny będą dobrze rosły w słońcu, inne sprawdzą się w cieniu. Kwiaty w ogrodach skalnych powinny prezentować się pięknie, gdy kwitną, ale także poza okresem kwitnienia. Na stanowisku słonecznym sprawdzą się m.in.: rozchodnik, rojnik, ubiorek wiecznie zielony, dzwonek karpacki, goździk kropokowany, smagliczka skalna, żagwin ogrodowy czy szarotka alpejska. Warto obsadzić skalniak także trawami ozdobnymi takimi jak np. kostrzewa popielata czy turzyca Buchanana o pięknych czerwonawych liściach. Jeśli nie posiadamy ogrodu, ale marzy nam się skalniak, możemy stworzyć go w donicy na balkonie. Rośliny, które wybierzemy do takiej kompozycji, również mogą być wieloletnie, dokładnie takie, jakie sadzimy w ogrodzie. W donicy na balkonie dobrze będą rosły rojniki, rozchodniki czy lebiodka. Dla urozmaicenia można sięgnąć także po płomyk szydlasty, rozchodnik kaukaski i kostrzewę popielatą. Zdjęcia niektórych wymienionych wyżej roślin, znajdziesz w galerii na początku artykułu.

