Zbieram w ogrodzie i jeszcze przed Wielkanocą podlewam tym hortensje. Domowa odżywka wzmacnia korzenie oraz stymuluje kolor kwiatów. Nawożenie hortensji w kwietniu

Pielęgnacja hortensji w ogrodzie

Zdaniem wielu osób nie ma piękniejszych krzewów ozdobnych od hortensji. Pochodzą z Azji, ale zakochał się w nich praktycznie cały, ogrodniczy świat. Skamieliny nadanie przez naukowców wskazują, że hortensje mogły być już na ziemie miliony lat temu. Do Europy te przepiękne krzewy trafiły w 1735 roku. Od tego czasu niezmiennie zachwycają ogrodników. Hortensje na tle innych roślin wyróżniają się nie tylko dużymi kwiatami, ale także imponującymi rozmiarami. W zależności od odmiany hortensje mogą osiągać nawet 2 metry wysokości. Tak imponujący krzew wymaga odpowiedniej pielęgnacji. Hortensje najlepiej rosną w żyznej, przepuszczalnej ziemi o lekko kwaśnym pH. To właśnie odpowiednie zakwaszanie gleby często jest kluczem do rozkwitu kwiatostanów. Ogrodnicy wskazują, aby regularnie sprawdzać poziom pH. Powinno ono oscylować na poziomie 5,5–6,0. Zbyt kwaśna gleba może doprowadzić do rozwoju wielu chorób, w tym chlorozy. Z kolei za mało kwaśne podłoże może ograniczyć rozrost krzewu.

Zbierz to w ogrodzie i odżywiaj hortensje. Domowy nawóz, który wzmacnia łodygi i kwiatostany

Ważnym zabiegiem pielęgnacyjnym w przypadku hortensji jest nawożenie. W sklepach ogrodniczych możesz kupić gotowe mieszanki do nawożenia hortensji. Wiele osób nawóz przygotowuje samodzielnie. Naturalne odżywki bogate są w wiele substancji odżywczych i pomagają zakwaszać glebę. Jednym z najlepszych nawozów do hortensji jest ten przygotowany z szyszek. Zwykłe szyszki zebrane w lesie lub na działce mogą rewelacyjnie odżywić podłoże do hortensji. Zakwaszają ziemie oraz dostarczają witaminy oraz minerały potrzebne do rozrostu krzewu. Aby przygotować płynną odżywkę do hortensji wystarczy, że 10 dużych szyszek zalejesz wodą i będziesz gotować przez około 30 minut na mały ogniu. Po tym czasie mieszankę należy odstawić do ostygnięcia i przecedzić przez sito. Na 1 szklankę wywaru dodaj 5 szklanek wody i podlewaj tym hortensje raz na dwa tygodnie. Szybo zauważysz, że krzew stanie się silniejszy, a liście i kwiatostany pojawią się szybciej.