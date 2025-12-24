Film "Kevin sam w domu" od 2000 roku stał się nieodłącznym elementem polskich świąt, a jego brak w ramówce Polsatu wywołał kiedyś masowe protesty.

W 2025 roku Polsat wyemituje "Kevina samego w domu", a także powtórki i drugą część przygód chłopca.

Dla tych, którzy nie mogą czekać, obie części filmu dostępne są online.

Sprawdź, gdzie jest dom Kevina.

Święta 2025. „Kevin sam w domu” dzisiaj w TV. O której godzinie oglądać Kevina?

„Kevin sam w domu” to film, który miał premierę w 1990 roku i choć wielu Polakom wydaje się, że produkcja od tego czasu gości w Polsacie na każde święta, to ta tradycja narodziła się dopiero w Boże Narodzenie 2000. Premiera kinowa filmu w Polsce odbyła się w 1992 roku. W 1995 „Kevina” pokazała TVP 1. W 1999 roku film można było obejrzeć w TVN. Rok 2000 był jednak przełomowy, to właśnie wtedy Polsat zapoczątkował nową, świecką tradycję oglądania „Kevina samego w domu” w Wigilię. W 2010 roku telewizja zrezygnowała z emisji filmu, co spotkało się z wielkim protestem internautów. Akcja na Facebooku zgromadziła 50 tys. osób. Od tamtego czasu „Kevin sam w domu” gości w Polsacie w każde święta. W 2025 roku będzie podobnie. Polsat pokaże film w środę 24 grudnia o godzinie 20:00. Powtórka zaplanowana jest dzień później na godzinę 16:30. Ci, którzy będą mieli ochotę obejrzeć także drugą część, czyli „Kevin sam w Nowym Jorku" będą mieli na to szansę w czwartek, 25 grudnia o godzinie 18:45, oraz w sobotę, 27 grudnia o godzinie 11:15, na kanale Polsat Film.

„Kevin sam w domu” oraz „Kevin sam w Nowym Jorku” – gdzie obejrzeć online?

Żeby obejrzeć film nie trzeba na emisję w TV. Cały film jest dostępny bez konieczności wypożyczania. Abonenci platformy streamingowej Disney+ mogą oglądać film, tyle razy, ile chcą i kiedy mają na to ochotę. „Kevin sam w domu” j jest dostępny w streamingu, podobnie jak jego druga część, czyli „Kevin sam w Nowym Jorku”.

„Kevin sam w domu” – o czym jest film?

„Kevin sam w domu” to amerykańska komedia familijna z 1990 roku w reżyserii Chrisa Columbusa. Film opowiada historię ośmioletniego Kevina McCallistera, który wskutek zamieszania przed świątecznym wyjazdem rodziny zostaje przez pomyłkę pozostawiony sam w ich dużym domu na przedmieściach Chicago. Początkowa euforia z odzyskanej wolności szybko ustępuje miejsca trudniejszym wyzwaniom - chłopiec musi zmierzyć się z parą włamywaczy - Harrym i Marvem, którzy planują okraść dom McCallisterów. Kevin, korzystając z dziecięcej kreatywności i sprytu, zastawia na przestępców serię pułapek, które stały się jednym z najbardziej rozpoznawalnych elementów filmu.

Gdzie jest dom Kevina?

Fani filmu „Kevin sam w domu”, którzy zwiedzają USA, zaznaczają dom, w którym mieszkał Kevin, jako obowiązkowy punkt na mapie wycieczki. Dom „Kevina” znajduje się na przedmieściach Chicago. Dokładny adres to: 671 Lincoln Ave – Winnetka, Illinois. Budynek jest główną atrakcją okolicy. Miasteczko odwiedzają tłumy turystów właśnie z powodu uwielbianego filmowego bohatera. Dom, w którym mieszkał Kevin, ma powierzchnię ponad 400 metrów kwadratowych, na których rozlokowanych jest pięć sypialni i cztery łazienki. Został wybudowany w 1921 roku, ale był cały czas modernizowany.