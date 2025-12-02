Kultowy film „Kevin sam w domu” powraca na duży ekran, by uczcić swoją 35. rocznicę!

Oprócz kinowej premiery, film tradycyjnie zagości w Polsacie, a także jest dostępny na platformie Disney+.

Dowiedz się, kiedy i gdzie obejrzeć świąteczny hit oraz co stało się z kultowym domem Kevina!

Czy będzie Kevin na święta? To pytanie każdego roku zadają sobie fani filmu o przygodach rezolutnego chłopca. W 2025 roku Kevin zostanie w domu trzydziesty piąty raz. Film miał kinową premierę w 1990 roku i właśnie z okazji 35. rocznicy będzie można zobaczyć go ponownie na dużym ekranie.

„Kevin sam w domu” w kinie. Kiedy i gdzie oglądać?

Sieć Cinema City postanowiła spełnić świąteczne życzenia fanów „Kevina samego w domu”. Film będzie można obejrzeć we wszystkich sieciowych kinach w Polsce od poniedziałku 15 grudnia do środy 17 grudnia. Seanse zaplanowano na godzinę 20:00 w poniedziałek i środę, we wtorek na 17:30. Ci, którym będzie mało świątecznej atmosfery, będą mogli obejrzeć także „Grinch: Świąt nie będzie”. W tym roku mija 25 lat filmu z Jimem Carreyem w roli głównej.

„Kevin sam w domu” w telewizji. O której godzinie oglądać Kevina? Podpowiadamy też, gdzie obejrzeć film online

„Kevin sam w domu” to film, który miał premierę w 1990 roku i choć wielu Polakom wydaje się, że produkcja od tego czasu gości w Polsacie na każde święta, to ta tradycja narodziła się dopiero w Boże Narodzenie 2000. Premiera kinowa filmu w Polsce odbyła się w 1992 roku. W 1995 „Kevina” pokazała TVP 1. W 1999 roku film można było obejrzeć w TVN. Rok 2000 był jednak przełomowy, to właśnie wtedy Polsat zapoczątkował nową, świecką tradycję oglądania „Kevina samego w domu” w Wigilię. W 2010 roku telewizja zrezygnowała z emisji filmu, co spotkało się z wielkim protestem internautów. Akcja na Facebooku zgromadziła 50 tys. osób. Od tamtego czasu „Kevin sam w domu” gości w Polsacie w każde święta. W 2025 roku będzie podobnie. Polsat pokaże film w środę, 24 grudnia o godzinie 20:00. Żeby obejrzeć film nie trzeba na emisję w TV. Cały film jest dostępny bez konieczności wypożyczania. Abonenci platformy streamingowej Disney+ mogą oglądać film, tyle razy, ile chcą i kiedy mają na to ochotę. „Kevin sam w domu” już jest dostępny w streamingu, podobnie jak jego druga część, czyli „Kevin sam w Nowym Jorku”.

Gdzie jest dom Kevina?

Fani filmu „Kevin sam w domu”, którzy zwiedzają USA, zaznaczają dom, w którym mieszkał Kevin, jako obowiązkowy punkt na mapie wycieczki. Dom „Kevina” znajduje się na przedmieściach Chicago. Dokładny adres to: 671 Lincoln Ave – Winnetka, Illinois. Budynek jest główną atrakcją okolicy. Miasteczko odwiedzają tłumy turystów właśnie z powodu uwielbianego filmowego bohatera. Dom, w którym mieszkał Kevin, ma powierzchnię ponad 400 metrów kwadratowych, na których rozlokowanych jest pięć sypialni i cztery łazienki. Został wybudowany w 1921 roku, ale był cały czas modernizowany. Do niedawna budynek można było jedynie obejrzeć z zewnątrz. Dwa lata temu „Dom Kevina" pojawił się w ofercie Airbnb - można było go wynająć tylko na jedną noc i tylko 12 grudnia.