Świąteczny hit "To właśnie miłość" od lat zachwyca widzów, a teraz możesz wyruszyć śladami jego bohaterów.

Odkryj kultowe londyńskie lokacje, gdzie kręcono film, od lotniska Heathrow po St. Lukes Mews.

Zajrzyj do przewodnika, który przeniesie Cię w filmowy świat i podpowie, jak zaplanować niezapomnianą podróż.

„To właśnie miłość” od ponad 20 lat jest jednym z najchętniej oglądanych filmów świątecznych. Romantyczna komedia była kręcona m.in. Londynie, jednym z najbardziej filmowych miast świata. Jeśli chcesz ruszyć śladami bohaterów, możesz to zrobić z „Filmowo-serialowym przewodnikiem po Europie. 100 wycieczek śladami ulubionych bohaterów” Weroniki Szabelewskiej (wydawnictwo Pascal). Autorka rozpisała plan podróży, dzięki któremu można przenieść się do najbardziej filmowych miejsc nie tylko z „Love Actually”, ale także wielu innych nie tylko świątecznych filmów. W książce znajdziesz także adresy innych świątecznych filmów takich jak np. „Holiday”. Z przewodnikiem wyruszysz także śladami „Ojca chrzestnego”, „Outlandera”, „Gry o tron”, „Griswoldów” czy ulubionych bajkowych postaci. Jak wskazuje tytuł, filmowych i serialowych propozycji jest 100, a plan każdej wycieczki jest ułożony tak, by nie nadkładać drogi. W książce są także ciekawostki i praktyczne rady dotyczące podróży. Poniżej fragment dotyczący filmu „To właśnie miłość”

„To właśnie miłość” – gdzie kręcono film? Zaplanuj wycieczkę szlakiem bohaterów „Love Actually”

Dziesięć różnych historii o miłości. Akcja filmu To właśnie miłość rozgrywa się w okresie przedświątecznym w Londynie, gdzie losy kilkunastu bohaterów splatają się w poruszający sposób. Widzowie śledzą historie premiera, który zakochuje się w swojej asystentce, pisarza odnajdującego miłość we Francji, zamężnej kobiety podejrzewającej męża o zdradę, oraz chłopca, który postanawia zdobyć serce koleżanki ze szkoły. Nie brakuje także wątków przyjaźni, straty i nadziei, a całość okraszona jest typowym brytyjskim humorem i ciepłem. W scenie finałowej wszyscy bohaterowie spotykają się na lotnisku Londyn-Heathrow.

Kościół św. Pawła

Adres: St. Paul’s Churchyard, Londyn EC4M 8ADDaniel żegna swoją zmarłą żonę Jo. Podczas smutnej ceremonii rozbrzmiewa piosenka Bye Bye Baby, autorstwa zespołu Bay City Rollers – utwór, który Jo wybrała na swoje ostatnie pożegnanie.

Poplar Road

Adres: 102 Poplar Rd, Londyn SE24 0BPPremier rusza na poszukiwania Natalie. Odwiedza wielu mieszkańców w okolicy i w końcu odnajduje jej dom. Nie mają zbyt wiele czasu na rozmowę, dlatego postanawiają wspólnie pojechać na szkolny występ bożonarodzeniowy.

Stacja metra

Canary WharfAdres: Underground Ltd, Heron Quays Rd, Londyn E14 4HJJamie stara się nauczyć portugalskiego – powtarza słówka, schodząc ruchomymi schodami metra. Czy to nie urocze przygotowanie do romantycznego wyznania miłości Aurelii?

Ratusz w Southwark

Adres: 110 The Queen’s Walk, Londyn SE1 2AABill Mack świętuje nieoczekiwany sukces swojej świątecznej piosenki w biurze wytwórni płytowej.

EMA Textiles Ltd.

Adres: 62-72 Tabernacle St, Londyn EC2A 4LR

Fairtrade Co. LTD, czyli miejsce pracy Harry’ego i Sarah. Tutaj Sarah przeżywa swoją nieszczęśliwą miłość do kolegi z pracy, a Harry podejmuje fatalne decyzje dotyczące swojego małżeństwa.

Great Sutton Street

Adres: 26-27 Great Sutton St, Londyn EC1V 0DSMark pracuje w galerii, gdzie odwiedza go Juliet. Dziewczyna odkrywa, że wszystkie nagrania z jej ślubu to tak naprawdę… ujęcia tylko z nią.

Oxo Tower Wharf

Adres: Londyn SE1 9GYJuliet odwiedza Marka w jego mieszkaniu i nieoczekiwanie odkrywa, że mężczyzna jest w niej zakochany. Po jej odejściu Mark natychmiast wychodzi i biegnie wzdłuż Tamizy, próbując uciszyć swoje emocje.

Ławki przed 56 Upper Ground

Adres: 56 Upper Ground, Londyn SE1 9PPDaniel i jego pasierb Sam przeprowadzają szczerą rozmowę o miłości. Ławkę, z której widać Tamizę, znajdziemy na Queen’s Walk w Gabriel’s Wharf.

Kaplica Grosvenor

Adres: 24 S Audley St, Londyn W1K 2PAScena ślubu Petera i Juliet została nakręcona w kaplicy Grosvenor. Niespodzianką od Marka są muzycy ukryci wśród gości, którzy zaczynają grać All You Need Is Love.

Selfridges

Adres: 400 Oxford St, Londyn W1C 1JSHarry kupuje w prezencie naszyjnik dla sekretarki, co jest początkiem końca jego małżeństwa. Chociaż scena łamie serce, to nie da się jej zapomnieć dzięki komediowemu występowi Rowana Atkinsona, który jako jubiler z wielkim zaangażowaniem pakuje prezent.

St Lukes Mews

Adres: 27 St Lukes Mews, Londyn W11 1DFPod koniec filmu Mark wyznaje miłość Juliet. Używa do tego kartek z napisami, a w tle słyszymy dźwięki Cichej nocy.

Lisboa Delicatessen

Adres: 54 Golborne Rd, Londyn W10 5PRColin odwiedza swojego przyjaciela Tony’ego tuż przed wyruszeniem do USA w poszukiwaniu miłości. Sklep nadal istnieje i wygląda niemal identycznie jak w filmie.

Blenheim Road

Adres: 2A Blenheim Rd, Londyn W4 1UAJamie dowiaduje się o zdradzie swojej dziewczyny z jego własnym bratem.

Ark Putney Academy

Adres: Pullman Gardens, Londyn SW15 3DGSam w trakcie szkolnego koncertu bożonarodzeniowego gra na perkusji, aby zaimponować ukochanej. W jasełkach udział biorą też… ośmiornice.

Lotnisko Londyn-Heathrow

Adres: Heathrow Airport, Longford, Hounslow TW6, LondynSceny otwierające i zamykające film pokazują wzruszające spotkania na lotnisku, a towarzyszy im głos Hugh Granta.

Shepperton Studios

Adres: Studios Rd, Shepperton TW17 0QDSceny z premierem Wielkiej Brytanii nie mogły zostać nakręcone w prawdziwej rezydencji rządowej, dlatego też 10 Downing Street nagrano w studio.

Czy wiesz, że…?

Sceny powitań i pożegnań na lotnisku Londyn-Heathrow, rozgrywające się na początku i na końcu filmu, są autentyczne. Przez tydzień ekipa nagrywała wiele takich momentów, a gdy uchwycono wzruszające chwile, pytano uwiecznionych na taśmie o zgodę na wykorzystanie materiału w filmie.

