Wymieszaj 3 składniki i spryskaj brudną kabinę prysznicową. Wyżre kamień i osad bez szorowania. Czyszczenie kabiny prysznicowe

Katarzyna Kustra
Katarzyna Kustra
2025-12-13 6:20

Na kabinie prysznicowej bardzo szybko pojawia się osad z kamienia i zacieki z mydła. Wówczas zastanawiamy się czym wyczyścić kabinę prysznicową, aby znowu lśniła. W takiej sytuacji genialnym rozwiązaniem będzie ten domowy sposób. Wetrzyj to w brudną kabinę prysznicową, a kamień i osad z mydła znikną w 30 sekund. Będzie lśnić jak nowa i to przez wiele dni.

Czyszczenie kabiny prysznicowej

i

Autor: Shutterstock
  • Zacieki i kamień na kabinie prysznicowej to częsty problem, który wymaga regularnego czyszczenia.
  • Przygotuj domowy płyn z płynu do naczyń, octu i nabłyszczacza do zmywarki, który usunie osad w 30 sekund.
  • Wetrzyj go w szklane powierzchnie, spłucz, a kabina będzie lśnić nawet przez tydzień.
  • Odkryj inne skuteczne metody na lśniącą czystość Twojej kabiny prysznicowej!

Wetrzyj w kabinę prysznicową, a wyżre kamień i osad w 30 sekund

Jednym z miejsc w naszej łazience, o którego czystość należy dbać ze szczególną troską, jest kabina prysznicowa. Zaleca się, aby robić to, co najmniej raz na tydzień, ale warto także przy częstym korzystaniu z niej, robić to po prostu częściej. Podczas kąpieli na szybach osadzają się resztki kosmetyków, wody i tworzą trudne do usunięcia zacieki. Co gorsza - jeśli nie będą usuwane regularnie, to z czasem utworzy się na kabinie prysznicowej kamień i konieczne będzie stosowanie bardzo silnych detergentów, aby się go pozbyć. Czym zatem wyczyścić kabinę prysznicową z osadu z mydła i zacieków? Wystarczy przygotować domowy płyn do mycia kabiny prysznicowej. Wetrzyj go w szklane powierzchnie swojej kabiny, a w pół minut wyżre z nich kamień i osad z mydła. 

Domowy płyn do czyszczenia kabiny prysznicowej. Będzie lśnić przez 7 dni

Przygotowanie tego domowego płynu do czyszczenia kabiny prysznicowej z kamienia jest naprawdę proste. W butelce z atomizerem wymieszaj 2 pompki płynu do mycia naczyń, półtorej szklanki octu i 2 łyżeczki nabłyszczacza do zmywarki. Spryskaj szklane powierzchnie swojej kabiny prysznicowej i starannie przetrzyj ją szorstką gąbką. Następnie spłucz letnią wodą i gotowe. Kabina będzie lśnić z czystości nawet przez 7 dni.

Czym czyścić kabinę prysznicową?

W czyszczeniu kabiny prysznicowej wspaniale sprawdzi się zwykła tabletka do zmywarki, która dokładnie wyczyści wapienny nalot i zacieki z mydła. Są dwie metody mycia prysznica tabletką. Pierwszy z nich polega na rozpuszczeniu detergentu w ciepłej wodzie i wyczyszczeniu powstałym roztworem kabiny. Można również wyciąć niewielki otwór w gąbce i umieścić w nim rozpakowaną tabletkę do zmywarki. Następnie zwilżamy myjkę ciepłą wodą i przecieramy zabrudzoną kabinę. Równie skutecznym sposobem na czyszczenie kabiny prysznicowej jest ocet. Ocet odkamienia, a także dezynfekuje powierzchnie. Wymieszaj ocet z wodą w proporcjach 1:1 i spryskaj kabinę. następnie wyszoruj ją ściereczką i spłucz.

Polecany artykuł:

Wetrzyj to w płytę indukcyjną, a będzie lśnić jak diament. Plamy znikną bez śla…
Jak to wyczyścić?
9 zdjęć
Super Express Google News
QUIZ o segregacji śmieci. Czy wiesz, gdzie to wyrzucić?
Pytanie 1 z 10
Stłukłaś talerz. Teraz wyrzucisz go do pojemnika na:
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

CZYSZCZENIE KABINY PRYSZNICOWEJ