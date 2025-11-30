Wetrzyj to w płytę indukcyjną, a będzie lśnić jak diament. Plamy znikną bez śladu. Czyszczenie płyty indukcyjnej

Płyta indukcyjna pełna plam? Odkryj domowy sposób, by lśniła jak nowa bez wysiłku!

Wetrzyj w płytę indukcyjną, a będzie jak nowa. Znikną plamy i będzie lśnić niczym diament

Płyta indukcyjna to jeden z najlepszych sprzętów AGD ostatnich lat. O wiele łatwiej utrzymać ją w czystości niż na przykład tradycyjną kuchenkę gazową. Czyszczenie płyty indukcyjnej to czynność, którą wykonujemy nawet kilka razy dziennie. Robimy to niemal po każdym zakończonym gotowaniu, a nawet w jego trakcie - na przykład, gdy jedzenie wykipi z garnka. Dzięki temu można uniknąć powstania trudnych do usunięcia śladów i tym samym przedłużyć żywotność tego urządzenia. Czym czyścić płytę indukcyjną? Na co dzień do usuwania świeżych zabrudzeń wystarczy przetrzeć ją gąbką z dodatkiem płynu do naczyń. Jednak bywa, że mimo wszystko na płycie indukcyjnej pojawiają się przebarwienia i trudne do usunięcia ślady. Wówczas pojawia się pytanie, czym czyścić płytę indukcyjną, aby usunąć z niej wszystkie zabrudzenia i plamy? Tu niezastąpiony będzie ocet. Wystarczy zwilżyć nim ściereczkę i staranie wetrzeć w powierzchnię płyty indukcyjnej. Na koniec można pozostałe zabrudzenia posypać sodą i położyć na nie ręcznik zwilżony ciepłą wodą. Po około 15 minutach przetrzyj płytę miękką ściereczką.

Czyszczenie płyty indukcyjnej bez zarysowań. Ważne zasady

Jednak zanim zabierzemy się za czyszczenie płyty indukcyjnej, należy pamiętać o kilku bardzo ważnych zasadach, dzięki którym unikniemy powstaniu smug na jej powierzchni lub jej zmatowieniu.

Usuwaj zabrudzenia na bieżąco podczas gotowania. Zanim zaczniesz czyszczenie płyty, wyłącz ją i poczekaj, aż wystygnie. Nie używaj chropowatej gąbki ani druciaka.

W usuwaniu przypalonych śladów z płyty indukcyjnej z pewnością pomocny będzie specjalny skrobak. Kosztuje jedynie 5 zł, a pomaga szybko i bezpiecznie usunąć zeschnięte plamy z jedzenia i tłuszczu z powierzchni urządzenia. Trzymając skrobak pod kątem 45 stopni, należy delikatnie zdrapać wszystkie plamy z tafli. Następnie miękką szczoteczką przetrzeć płytę i wypolerować ją płynem do szyb.