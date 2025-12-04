Rzeszów i Białystok na podium, Wrocław i Szczecin na szarym końcu

Z informacji zebranych przez PAP w stolicach województw wynika, że procentowo największe zainteresowanie lekcjami religii jest w Rzeszowie (77,6 proc.) i w Białymstoku (72,9 proc.). Natomiast najmniejsze – w Szczecinie (36 proc.) i we Wrocławiu (35 proc.). Te różnice są naprawdę ogromne!

W Rzeszowie aż 90 proc. uczniów szkół podstawowych chodzi na religię. W szkołach średnich ten odsetek spada do 64,5 proc. W Białymstoku w podstawówkach na katechezę uczęszcza ponad 90 proc. dzieci, a w szkołach ponadpodstawowych – 51 proc. uczniów.

Z kolei w Szczecinie tylko 36 proc. uczniów zadeklarowało udział w lekcjach religii. We Wrocławiu ten odsetek jest jeszcze niższy i wynosi zaledwie 35 proc. W szkołach podstawowych na religię chodzi tam ponad 52 proc. uczniów, a w szkołach ponadpodstawowych – tylko ponad 10 proc.

Spadek zainteresowania religią w szkołach?

W wielu miastach widać spadek zainteresowania lekcjami religii. W Łodzi udział w tych zajęciach zadeklarowało 40 proc. uczniów. Wiceprezydent Łodzi, Małgorzata Moskwa-Wodnicka, podkreśla, że tendencja malejąca utrzymuje się od kilku lat. Największe zainteresowanie religią jest wśród uczniów klas I-III szkół podstawowych.

Podobna sytuacja jest w Szczecinie. Rzeczniczka prasowa Urzędu Miasta Szczecina, Marta Kufel, przekazała, że kolejny rok z rzędu notowany jest spadek liczby uczniów zainteresowanych uczęszczaniem na lekcje religii.

Zmiany w nauczaniu religii i etyki

Warto przypomnieć, że w ostatnim czasie MEN wprowadziło zmiany w organizacji lekcji religii i etyki. Zajęcia te mogą odbywać się w grupach międzyoddziałowych, a ocena z nich nie jest wliczana do średniej na świadectwie szkolnym. Religia lub etyka odbywają się w wymiarze jednej godziny tygodniowo.

