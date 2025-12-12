Dramatyczny wypadek w Niebieszczanach. Piesza zmarła w szpitalu

W Niebieszczanach doszło do śmiertelnego wypadku z udziałem pieszej.

76-letnia kobieta została potrącona przez samochód marki Skoda. Mimo wysiłków lekarzy, zmarła w szpitalu.

Kierująca pojazdem była trzeźwa, a policja wyjaśnia szczegółowe okoliczności tragedii.

Niebieszczany: Skoda potrąciła 76-letnią pieszą

Do tragicznego wypadku doszło w czwartek, 11 grudnia, przed godziną 7:00 w Niebieszczanach, w powiecie sanockim. Jak wynika ze wstępnych ustaleń policji, 52-letnia kierująca samochodem marki Skoda potrąciła 76-letnią pieszą, mieszkankę powiatu sanockiego.

- Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że 52-letnia kierująca pojazdem marki Skoda, jadąc w kierunku Sanoka, potrąciła kobietę – informuje policja.

W wyniku zdarzenia, piesza z poważnymi obrażeniami została przetransportowana do szpitala. Niestety, pomimo wysiłków lekarzy, jej życia nie udało się uratować.

Kierująca Skodą była trzeźwa. Policjanci na miejscu zdarzenia przeprowadzili szczegółowe oględziny i zabezpieczyli ślady, które pomogą w ustaleniu dokładnych przyczyn i okoliczności tego tragicznego wypadku.

Zobacz też: Święta coraz bliżej, a tu taka prognoza! Wiemy, kiedy mróz wróci. Padła konkretna data