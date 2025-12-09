Święta coraz bliżej, a tu taka prognoza! Wiemy, kiedy mróz wróci. Padła konkretna data

Nawet 14 stopni Celsjusza w grudniu! Kiedy nadejdzie prawdziwa zima?

Na zaledwie dwa tygodnie przed świętami pogoda w Polsce będzie bardziej przypominać początek wiosny lub środek jesieni, a nie zimę. W środę (10 grudnia) na Dolnym Śląsku termometry wskażą nawet 14°C. O mrozie w nocy nie ma mowy.

Warto cieszyć się powiewem ciepła w grudniu, ponieważ synoptycy z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej zapowiadają rychłe zmiany. - Od czwartku słońca powinno być zdecydowanie więcej, zrobi się delikatnie chłodniej, a nocami miejscami, głównie na południu Polski, wróci słaby mróz - czytamy w komunikacie IMGW.

Mróz wróci do Polski. Kiedy spodziewać się spadku temperatur?

Mróz wróci do Polski w weekend (12-14 grudnia). - W piątek i sobotę zachmurzenie powinno być małe i umiarkowane, tylko w piątek okresami więcej chmur na północnym zachodzie. Nocami na południu kraju wrócić może niewielki mróz – miejscami do około –1°C -zapowiada IMGW. W ciągu dnia nadal dość ciepło, nawet do 10-11°C w zachodniej Polsce. Podobna pogoda w niedzielę (14 grudnia). W nocy temperatura może spaść do –2°C.

Do tego czasu będzie ciepło, jak na końcówkę roku, i pochmurno. We wtorek (9 grudnia) od 7°C na Podhalu i północnym wschodzie do 12°C w zachodniej Polsce. W środę (10 grudnia) od 8°C na wschodzie do 11°C w centrum i na północy Polski. Najcieplej na Dolnym Śląsku, gdzie termometry wskażą nawet 14°C.

