Święta coraz bliżej, a tu taka prognoza! Wiemy, kiedy mróz wróci. Padła konkretna data

Sebastian Chrostowski
Sebastian Chrostowski
2025-12-09 7:58

Prognozy na najbliższe dni przewidują w Polsce wysokie - jak na grudzień - temperatury i niemal wiosenną aurę. Na horyzoncie widać jednak duże zmiany. Ma wrócić mróz! Czy to zapowiedź świąt z typowo zimową pogodą? Szczegóły w dalszej części artykułu.

zima śnieg zawierucha mróz

i

Autor: Marcin Wziontek/Super Express Zima - zdj. ilustracyjne.
Super Express Google News

Nawet 14 stopni Celsjusza w grudniu! Kiedy nadejdzie prawdziwa zima?

Na zaledwie dwa tygodnie przed świętami pogoda w Polsce będzie bardziej przypominać początek wiosny lub środek jesieni, a nie zimę. W środę (10 grudnia) na Dolnym Śląsku termometry wskażą nawet 14°C. O mrozie w nocy nie ma mowy.

Warto cieszyć się powiewem ciepła w grudniu, ponieważ synoptycy z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej zapowiadają rychłe zmiany. - Od czwartku słońca powinno być zdecydowanie więcej, zrobi się delikatnie chłodniej, a nocami miejscami, głównie na południu Polski, wróci słaby mróz - czytamy w komunikacie IMGW.

Mróz wróci do Polski. Kiedy spodziewać się spadku temperatur?

Mróz wróci do Polski w weekend (12-14 grudnia). - W piątek i sobotę zachmurzenie powinno być małe i umiarkowane, tylko w piątek okresami więcej chmur na północnym zachodzie. Nocami na południu kraju wrócić może niewielki mróz – miejscami do około –1°C -zapowiada IMGW. W ciągu dnia nadal dość ciepło, nawet do 10-11°C w zachodniej Polsce. Podobna pogoda w niedzielę (14 grudnia). W nocy temperatura może spaść do –2°C.

Do tego czasu będzie ciepło, jak na końcówkę roku, i pochmurno. We wtorek (9 grudnia) od 7°C na Podhalu i północnym wschodzie do 12°C w zachodniej Polsce. W środę (10 grudnia) od 8°C na wschodzie do 11°C w centrum i na północy Polski. Najcieplej na Dolnym Śląsku, gdzie termometry wskażą nawet 14°C.

CZYTAJ TEŻ: Takie mrozy przerażają nawet najstarszych górali. Określenie zima stulecia nie jest przesadą. To się stanie w grudniu 2025

Źródło: IMGW

Polecany artykuł:

Pogoda na Wiglię, 24.12.2025 znów się zmeniła? Prognozy mówią o wielkiej masie …
Sonda
Czy chcesz, żeby w święta Bożego Narodzenia padał śnieg?
Jarmark Bożonarodzeniowy na Zamku Książąt Pomorskich
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

ZIMA
MRÓZ
BOŻE NARODZENIE
POGODA