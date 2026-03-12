Szok w Stalowej Woli. Zatrzymani po pobiciu 16-latka mają od 12 do 15 lat

Agresja wobec 16-latka w Stalowej Woli

W minionym tygodniu do komendy w Stalowej Woli przyszła zmartwiona matka w towarzystwie swojego 16-letniego dziecka. Kobieta poinformowała funkcjonariuszy o fizycznym ataku na jej syna, a sam poszkodowany chłopak dokładnie zrelacjonował przebieg brutalnego zdarzenia.

- Z relacji pokrzywdzonego wynikało, że dzień wcześniej, w Parku Zimnej Wody, gdzie miał spotkać się ze znajomą, został zaatakowany przez grupę młodych osób. Napastnicy zepchnęli go z roweru, a następnie bili i kopali po całym ciele. W trakcie zajścia chcieli mu również zabrać elektronicznego papierosa - przekazała st. asp. Małgorzata Kania.

Niebezpieczne zajście zakończyło się dla chłopaka ogólnymi potłuczeniami. Mundurowi natychmiast po przyjęciu zawiadomienia przystąpili do intensywnych poszukiwań sprawców.

Policja w Stalowej Woli zatrzymała nastolatków

- Jeszcze tego samego dnia funkcjonariusze zatrzymali 13-latka, który miał brać udział w zdarzeniu. Nieletni został przewieziony do policyjnej izby dziecka. W toku dalszych czynności okazało się, że całe zajście zostało nagrane przez jedną z dziewczyn obecnych na miejscu - zaznaczyła st. asp. Kania.

Akcja służb nie ograniczyła się wyłącznie do jednego zatrzymanego, ponieważ ostatecznie do sprawy w ręce policji wpadło łącznie sześcioro wyjątkowo młodych ludzi. Ich wiek może szokować, bowiem mają od 12 do 15 lat. Pięciu nastolatków usłyszało już zarzut usiłowania rozboju, a 13-letnia dziewczyna - zarzut podżegania do pobicia. Zgromadzone dowody zostały przekazane do sądu rodzinnego.

