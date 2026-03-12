Szok w Stalowej Woli. Zatrzymani po pobiciu 16-latka mają od 12 do 15 lat

Maria Hędrzak
Maria Hędrzak
2026-03-12 19:49

Na początku marca mieszkanka Stalowej Woli zgłosiła mundurowym pobicie swojego 16-letniego syna. Policjanci błyskawicznie podjęli działania i zatrzymali do sprawy sześć osób w wieku od 12 do 15 lat. O dalszych losach nastolatków będzie teraz decydował sąd rodzinny.

policja

i

Autor: Andrzej Rembowski/ Pixabay.com

Agresja wobec 16-latka w Stalowej Woli

W minionym tygodniu do komendy w Stalowej Woli przyszła zmartwiona matka w towarzystwie swojego 16-letniego dziecka. Kobieta poinformowała funkcjonariuszy o fizycznym ataku na jej syna, a sam poszkodowany chłopak dokładnie zrelacjonował przebieg brutalnego zdarzenia.

- Z relacji pokrzywdzonego wynikało, że dzień wcześniej, w Parku Zimnej Wody, gdzie miał spotkać się ze znajomą, został zaatakowany przez grupę młodych osób. Napastnicy zepchnęli go z roweru, a następnie bili i kopali po całym ciele. W trakcie zajścia chcieli mu również zabrać elektronicznego papierosa - przekazała st. asp. Małgorzata Kania.

Niebezpieczne zajście zakończyło się dla chłopaka ogólnymi potłuczeniami. Mundurowi natychmiast po przyjęciu zawiadomienia przystąpili do intensywnych poszukiwań sprawców.

Policja w Stalowej Woli zatrzymała nastolatków

- Jeszcze tego samego dnia funkcjonariusze zatrzymali 13-latka, który miał brać udział w zdarzeniu. Nieletni został przewieziony do policyjnej izby dziecka. W toku dalszych czynności okazało się, że całe zajście zostało nagrane przez jedną z dziewczyn obecnych na miejscu - zaznaczyła st. asp. Kania.

Akcja służb nie ograniczyła się wyłącznie do jednego zatrzymanego, ponieważ ostatecznie do sprawy w ręce policji wpadło łącznie sześcioro wyjątkowo młodych ludzi. Ich wiek może szokować, bowiem mają od 12 do 15 lat. Pięciu nastolatków usłyszało już zarzut usiłowania rozboju, a 13-letnia dziewczyna - zarzut podżegania do pobicia. Zgromadzone dowody zostały przekazane do sądu rodzinnego.

Czytaj również: Rok więzienia i dożywotni zakaz! Kara dla 35-latka, który wsiadł za kierownicę mimo sądowych zakazów

Pół kilograma narkotyków. Akcja jasielskiej policji - zobacz zdjęcia:

Pół kilograma narkotyków. Akcja jasielskiej policji
Galeria zdjęć 14
Handlowali podróbkami na live, zgarnęła ich policja. Wartość towaru przekracza 5 mln zł
Rozmowa na Plus
Kobieta w mundurze – blaski i cienie służby w policji
Rozmowa na Plus
Mediateka.pl
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

POLICJA
STALOWA WOLA
POBICIE