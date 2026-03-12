Najlepsze miasta do życia w Polsce. Na czele rankingu niespodziewani liderzy

Nowy ranking najlepszych miast do życia w Polsce

Opublikowano świeże zestawienie ilustrujące jakość życia w największych polskich aglomeracjach. Ranking, opracowany przez portal Business Insider Polska, analizuje warunki funkcjonowania w 16 stolicach województw. Ocenie poddano sześć kluczowych obszarów. Trzy kryteria skupiają się na aspektach ekonomicznych: stopie bezrobocia, średnich zarobkach oraz kosztach zakupu mieszkań z drugiej ręki. Pozostałe trzy parametry określają komfort życia, biorąc pod uwagę dostęp do opieki medycznej, wskaźniki przestępczości oraz stan powietrza. Twórcy rankingu opierali się na danych z oficjalnych rejestrów, w tym Głównego Urzędu Statystycznego, NFZ, Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska oraz serwisów nieruchomościowych.

Gdzie w Polsce żyje się najlepiej? Poznań i Rzeszów na czele

Na przełomie 2025 i 2026 roku miano najlepszych miast do życia w Polsce przypadło Poznaniowi i Rzeszowowi. Oba te ośrodki zgromadziły po 41 punktów, co pozwoliło im zająć ex aequo pierwszą pozycję.

Poznań od dawna plasuje się w czołówce tego typu zestawień. Głównym atutem stolicy Wielkopolski jest najniższy wskaźnik bezrobocia w gronie badanych miast. Z kolei Rzeszów odnotował historyczny sukces, po raz pierwszy sięgając po tytuł lidera. Stolica Podkarpacia wyróżnia się na tle innych miast najniższym poziomem przestępczości oraz świetną dostępnością do usług medycznych, co w głównej mierze zadecydowało o jej końcowym triumfie. Pozostałe miejsca w zestawieniu prezentujemy w poniższej galerii.

Najlepsze miasta do życia w Polsce 2026

Miasta walczą o mieszkańców

Aktualne dane z rankingu udowadniają, że największe polskie ośrodki miejskie coraz intensywniej rywalizują o zapewnienie swoim mieszkańcom jak najwyższego standardu życia. Pod uwagę brane są nie tylko kwestie finansowe i zawodowe, ale również bezpieczeństwo, czyste powietrze i łatwy dostęp do leczenia. Chociaż w obecnej odsłonie zestawienia triumfują Rzeszów i Poznań, to obserwowane przetasowania sugerują, że w przyszłości układ sił może ulec znacznym zmianom.