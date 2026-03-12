Najlepsze miasta do życia w Polsce. Na czele rankingu niespodziewani liderzy

Które polskie miasto oferuje najwyższy standard życia? Najnowsze zestawienie przygotowane przez Business Insider Polska przynosi odpowiedź na to pytanie. Wzięto pod lupę 16 największych ośrodków, reprezentujących wszystkie województwa, by ocenić warunki życia. Co ciekawe, w tej edycji po raz pierwszy na najwyższym stopniu podium znalazły się równocześnie dwa miasta.

Nowy ranking najlepszych miast do życia w Polsce

Opublikowano świeże zestawienie ilustrujące jakość życia w największych polskich aglomeracjach. Ranking, opracowany przez portal Business Insider Polska, analizuje warunki funkcjonowania w 16 stolicach województw. Ocenie poddano sześć kluczowych obszarów. Trzy kryteria skupiają się na aspektach ekonomicznych: stopie bezrobocia, średnich zarobkach oraz kosztach zakupu mieszkań z drugiej ręki. Pozostałe trzy parametry określają komfort życia, biorąc pod uwagę dostęp do opieki medycznej, wskaźniki przestępczości oraz stan powietrza. Twórcy rankingu opierali się na danych z oficjalnych rejestrów, w tym Głównego Urzędu Statystycznego, NFZ, Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska oraz serwisów nieruchomościowych.

Gdzie w Polsce żyje się najlepiej? Poznań i Rzeszów na czele

Na przełomie 2025 i 2026 roku miano najlepszych miast do życia w Polsce przypadło Poznaniowi i Rzeszowowi. Oba te ośrodki zgromadziły po 41 punktów, co pozwoliło im zająć ex aequo pierwszą pozycję.

Poznań od dawna plasuje się w czołówce tego typu zestawień. Głównym atutem stolicy Wielkopolski jest najniższy wskaźnik bezrobocia w gronie badanych miast. Z kolei Rzeszów odnotował historyczny sukces, po raz pierwszy sięgając po tytuł lidera. Stolica Podkarpacia wyróżnia się na tle innych miast najniższym poziomem przestępczości oraz świetną dostępnością do usług medycznych, co w głównej mierze zadecydowało o jej końcowym triumfie. Pozostałe miejsca w zestawieniu prezentujemy w poniższej galerii.

Najlepsze miasta do życia w Polsce 2026

Miasta walczą o mieszkańców

Aktualne dane z rankingu udowadniają, że największe polskie ośrodki miejskie coraz intensywniej rywalizują o zapewnienie swoim mieszkańcom jak najwyższego standardu życia. Pod uwagę brane są nie tylko kwestie finansowe i zawodowe, ale również bezpieczeństwo, czyste powietrze i łatwy dostęp do leczenia. Chociaż w obecnej odsłonie zestawienia triumfują Rzeszów i Poznań, to obserwowane przetasowania sugerują, że w przyszłości układ sił może ulec znacznym zmianom.

