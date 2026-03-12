Tragedia na stacji metra Słodowiec. Pasażerka zmarła na peronie

Dramatyczne sceny na stacji metra Słodowiec. 74-latka zmarła na peronie

Do tragicznej sytuacji doszło w środę, 11 marca, tuż przed godziną 8:00 na stacji metra Słodowiec na warszawskich Bielanach. Z informacji przekazanych przez Miejskiego Reportera wynika, że na jednym z peronów nagle zasłabła 74-letnia pasażerka. Służby ratunkowe błyskawicznie pojawiły się na miejscu i przystąpiły do akcji. Niestety, mimo prowadzonej reanimacji, życia seniorki nie udało się uratować. Kobieta zmarła. W trakcie interwencji ratowników część peronu osłonięto parawanem, co naturalnie przyciągnęło wzrok podróżnych w porannym szczycie komunikacyjnym. W mediach społecznościowych błyskawicznie pojawiły się zapytania o powód interwencji oraz ewentualne utrudnienia w kursowaniu pociągów.

Naturalna śmierć 74-latki. Brak utrudnień w kursowaniu metra

Policjanci, którzy przybyli na stację metra Słodowiec, szybko ustalili przebieg zdarzenia. Ze wstępnych ustaleń wynika, że śmierć 74-letniej kobiety nastąpiła z przyczyn naturalnych, a udział osób trzecich został całkowicie wykluczony. Funkcjonariusze podkreślili, że nie doszło tu do żadnego incydentu o charakterze kryminalnym. Użycie parawanu było standardową procedurą, mającą na celu osłonięcie działań ratunkowych przed wzrokiem osób postronnych. Co ważne, to tragiczne zdarzenie nie wpłynęło na rozkład jazdy warszawskiego metra, a pociągi kursowały bez zakłóceń. Służby sprawnie opanowały sytuację na miejscu, co oznacza, że sprawa nie wymaga dalszych czynności dochodzeniowych. Policja uspokaja, że był to wyłącznie przypadek medyczny, który nie stwarzał żadnego zagrożenia dla innych pasażerów.