Policyjni kontrterroryści wkroczyli do akcji. Pół kilograma narkotyków!

Funkcjonariusze z Jasła przy ścisłej współpracy ze specjalnym pododdziałem zatrzymali dwoje podejrzanych.

Przejęto przeszło pół kilograma nielegalnych substancji, a kierujący po narkotykach 33-latek został aresztowany.

Sprawa jest rozwojowa, a zatrzymanym grożą surowe kary.

Uderzenie jasielskich kryminalnych, których wsparli funkcjonariusze SPKP z Rzeszowa, zakończyło się sporym sukcesem. Na terenie Jasła i Tarnowca mundurowi ujęli dwie osoby ukrywające niedozwolone substancje. Służby przejęły pół kilograma środków odurzających, a dodatkowo ustalono, że zatrzymany mężczyzna kierował wcześniej autem pod ich wpływem.

Akcja policji pod Jasłem. 33-latek ukrywał potężną partię narkotyków

Jak przekazała jasielska komenda, 39-latka posiadała symboliczną porcję marihuany. Głównym celem akcji okazał się 33-latek, przy którym mundurowi odkryli przeszło pięćset gramów środków odurzających.

Kobieta szybko przyznała się do stawianego jej zarzutu posiadania nielegalnych substancji, za co może spędzić w celi nawet trzy lata. Swojej winy nie próbował również ukrywać 33-latek. Ze względu na zabezpieczony towar mężczyzna będzie odpowiadał za posiadanie znacznych ilości środków odurzających i psychotropowych.

Miejscowy sąd przychylił się do stanowiska Prokuratury Rejonowej w Jaśle, decydując się na bezwzględną izolację głównego podejrzanego. Skutkiem tego rozstrzygnięcia jest trzymiesięczny areszt tymczasowy nałożony na 33-latka. Za złamanie przepisów antynarkotykowych grozi mu teraz od roku do dziesięciu lat więzienia.