To najlepsze miasta do życia w Polsce. Rzeszów z ogromnym sukcesem

Maria Hędrzak
Maria Hędrzak
2026-03-12 17:44

Które polskie miasto jest najlepsze do życia? Najnowsze zestawienie przygotowane przez Business Insider wskazuje liderów wśród największych ośrodków. Dziennikarze wzięli pod lupę szesnaście miast, badając czynniki ekonomiczne oraz społeczne. Ostateczne wyniki gwarantują Rzeszowowi historyczny triumf.

Rzeszów liderem rankingu miast do życia w Polsce

Redakcja serwisu Business Insider przyjrzała się sytuacji w 16 polskich miastach (po jednym z każdego województwa) na przełomie 2025 i 2026 roku. Dziennikarze oparli swoje wyliczenia na oficjalnych danych statystycznych, dzieląc analizowane wskaźniki na trzy kategorie finansowe oraz trzy pozaekonomiczne. Pod uwagę brano: wysokość zarobków, stopę bezrobocia, ceny mieszkań z rynku wtórnego, a także poziom przestępczości, czystość powietrza i dostęp do opieki medycznej.

Rzeszów poradził sobie w tym wymagającym zestawieniu wręcz rewelacyjnie. Uplasował się na najwyższym stopniu podium, dzieląc zaszczytne pierwsze miejsce z Poznaniem.

"Stolica Podkarpacia, w przeciwieństwie do stolicy Wielkopolski, jeszcze nie była na szczycie, więc należy właśnie ją uznać za bohatera tej edycji rankingu najlepszych miast do życia" - piszą autorzy listy.

Jak również podają twórcy zestawienia, Rzeszów zdominował konkurencję głównie w kwestii bezpieczeństwa. W pozostałych kategoriach miasto zajęło trzecią lokatę pod względem dostępu do lekarza i siódmą w ocenie jakości powietrza. Nieco słabiej wypadły finanse, co zaowocowało ósmą pozycją w kategorii średniego wynagrodzenia, dziesiątą w dostępności nieruchomości i dwunastym miejscem w statystykach dotyczących bezrobocia.

Konrad Fijołek komentuje sukces Rzeszowa. Mieszkańcy są zachwyceni

Historyczny wynik w rankingu wywołał ogromny entuzjazm wśród lokalnych władz. Wielkiego zadowolenia z takiego obrotu spraw nie ukrywają najważniejsi urzędnicy.

- To oczywiście nie jest przypadek. To wynik konsekwentnej polityki, wielu działań i starań, które realizujemy także w ostatnim czasie. To jest ogromny powód do radości - skomentował sukces Rzeszowa w rankingu w rozmowie z Radiem ESKA prezydent Konrad Fijołek.

Cieszą się również sami mieszkańcy, którzy chętnie podkreślają zalety swojego miasta. Wypowiadając się dla reporterki ESKI, przechodnie zwracali uwagę na wyjątkowy klimat i porządek.

- Uważam, że Rzeszów jest najczystszy, najbezpieczniejszy i najprzyjemniejszy ze wszystkich miast Polski - powiedziała jedna z mieszkanek.

Kolejne opinie tylko potwierdzały ten pozytywny wizerunek miasta, podkreślając brak zagrożeń na ulicach. Poczucie spokoju jest dla wielu osób najważniejszym aspektem codziennego funkcjonowania.

- Najbardziej w Rzeszowie lubię to, że jest tu spokojnie, zawsze mogę wyjść i się tego nie boję. Jest dużo fajnych miejsc, w których mogę przebywać - dodała kolejna rozmówczyni reporterki.

Najlepsze miasta do życia w Polsce 2026 - zobacz zdjęcia:

Najlepsze miasta do życia w Polsce
Galeria zdjęć 17
Marcowe Targi Staroci w Rzeszowie
Porachunki Osobiste
Jak bezpiecznie wynająć i kupić mieszkanie? 5 rzeczy, które musisz sprawdzić w umowie! PORACHUNKI OSOBISTE
Porachunki Osobiste
Mediateka.pl
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

RANKING
RZESZÓW