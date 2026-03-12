To najlepsze miasta do życia w Polsce. Rzeszów z ogromnym sukcesem

Rzeszów liderem rankingu miast do życia w Polsce

Redakcja serwisu Business Insider przyjrzała się sytuacji w 16 polskich miastach (po jednym z każdego województwa) na przełomie 2025 i 2026 roku. Dziennikarze oparli swoje wyliczenia na oficjalnych danych statystycznych, dzieląc analizowane wskaźniki na trzy kategorie finansowe oraz trzy pozaekonomiczne. Pod uwagę brano: wysokość zarobków, stopę bezrobocia, ceny mieszkań z rynku wtórnego, a także poziom przestępczości, czystość powietrza i dostęp do opieki medycznej.

Rzeszów poradził sobie w tym wymagającym zestawieniu wręcz rewelacyjnie. Uplasował się na najwyższym stopniu podium, dzieląc zaszczytne pierwsze miejsce z Poznaniem.

"Stolica Podkarpacia, w przeciwieństwie do stolicy Wielkopolski, jeszcze nie była na szczycie, więc należy właśnie ją uznać za bohatera tej edycji rankingu najlepszych miast do życia" - piszą autorzy listy.

Jak również podają twórcy zestawienia, Rzeszów zdominował konkurencję głównie w kwestii bezpieczeństwa. W pozostałych kategoriach miasto zajęło trzecią lokatę pod względem dostępu do lekarza i siódmą w ocenie jakości powietrza. Nieco słabiej wypadły finanse, co zaowocowało ósmą pozycją w kategorii średniego wynagrodzenia, dziesiątą w dostępności nieruchomości i dwunastym miejscem w statystykach dotyczących bezrobocia.

Konrad Fijołek komentuje sukces Rzeszowa. Mieszkańcy są zachwyceni

Historyczny wynik w rankingu wywołał ogromny entuzjazm wśród lokalnych władz. Wielkiego zadowolenia z takiego obrotu spraw nie ukrywają najważniejsi urzędnicy.

- To oczywiście nie jest przypadek. To wynik konsekwentnej polityki, wielu działań i starań, które realizujemy także w ostatnim czasie. To jest ogromny powód do radości - skomentował sukces Rzeszowa w rankingu w rozmowie z Radiem ESKA prezydent Konrad Fijołek.

Cieszą się również sami mieszkańcy, którzy chętnie podkreślają zalety swojego miasta. Wypowiadając się dla reporterki ESKI, przechodnie zwracali uwagę na wyjątkowy klimat i porządek.

- Uważam, że Rzeszów jest najczystszy, najbezpieczniejszy i najprzyjemniejszy ze wszystkich miast Polski - powiedziała jedna z mieszkanek.

Kolejne opinie tylko potwierdzały ten pozytywny wizerunek miasta, podkreślając brak zagrożeń na ulicach. Poczucie spokoju jest dla wielu osób najważniejszym aspektem codziennego funkcjonowania.

- Najbardziej w Rzeszowie lubię to, że jest tu spokojnie, zawsze mogę wyjść i się tego nie boję. Jest dużo fajnych miejsc, w których mogę przebywać - dodała kolejna rozmówczyni reporterki.

