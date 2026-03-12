Pożar przy centrum handlowym w Warszawie. Tłum ludzi musiał uciekać z budynku

W podziemnej hali garażowej tuż obok galerii handlowej na Targówku pojawiły się płomienie.

Około 200 osób opuściło kompleks, nie czekając na interwencję służb ratunkowych.

Ogień zniszczył jednoślady oraz piwnice, jednak obyło się bez ofiar.

Służby ratunkowe odebrały zgłoszenie w czwartek 12 marca dokładnie o godzinie 10:56. Z przekazanych informacji wynikało, że dym wydobywa się z obiektu położonego tuż przy Galerii Renova przy ulicy Rembielińskiej 20/157 na stołecznym Bródnie.

Pożar na warszawskim Targówku. Spłonęły motocykl i komórki lokatorskie

Szybko ustalono, że źródłem zagrożenia jest poziom -2 w bloku mieszkalnym przylegającym do centrum handlowego. Żywioł strawił zaparkowany tam motocykl, hulajnogę oraz dwa pomieszczenia piwniczne. Gęsty dym błyskawicznie wypełnił przestrzeń, budząc ogromny niepokój wśród osób przebywających w kompleksie.

Masowa ucieczka z Galerii Renova. Ewakuacja przed przyjazdem straży

Rosnące zadymienie skłoniło ludzi do natychmiastowej reakcji. Z kompleksu handlowego samodzielnie ewakuowało się blisko 200 klientów i pracowników, decydując się na opuszczenie budynku przed przybyciem wozów ratunkowych. W tym czasie na miejsce kierowano już potężne siły straży pożarnej.

Akcja gaśnicza na Bródnie. Policja ustala przyczyny wybuchu ognia

Walkę z płomieniami podjęło łącznie jedenaście wozów strażackich, z czego dziesięć należało do Państwowej Straży Pożarnej, a jeden do jednostki ochotniczej. Strażacy błyskawicznie stłumili ogień, zapobiegając jego dalszemu rozprzestrzenianiu się na wyższe kondygnacje. Służby potwierdziły, że nikt nie odniósł obrażeń, a zniszczenia ograniczają się do spalonych rzeczy w podziemiach. Akcja gaśnicza została zakończona. Teraz policjanci przeprowadzą dochodzenie, aby ustalić, dlaczego doszło do zaprószenia ognia w garażu.