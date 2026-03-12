Pożar przy centrum handlowym w Warszawie. Tłum ludzi musiał uciekać z budynku

2026-03-12 15:37

W czwartek (12 marca) przed południem doszło do groźnego pożaru na warszawskim Targówku. Ogień wybuchł w podziemnym garażu sąsiadującym z popularnym centrum handlowym Galeria Renova. Z powodu gęstego dymu około 200 osób opuściło obiekt jeszcze przed przyjazdem służb. Spaleniu uległy pojazdy i pomieszczenia, jednak w zdarzeniu nikt nie ucierpiał.

  • W podziemnej hali garażowej tuż obok galerii handlowej na Targówku pojawiły się płomienie.
  • Około 200 osób opuściło kompleks, nie czekając na interwencję służb ratunkowych.
  • Ogień zniszczył jednoślady oraz piwnice, jednak obyło się bez ofiar.

Służby ratunkowe odebrały zgłoszenie w czwartek 12 marca dokładnie o godzinie 10:56. Z przekazanych informacji wynikało, że dym wydobywa się z obiektu położonego tuż przy Galerii Renova przy ulicy Rembielińskiej 20/157 na stołecznym Bródnie.

Pożar na warszawskim Targówku. Spłonęły motocykl i komórki lokatorskie

Szybko ustalono, że źródłem zagrożenia jest poziom -2 w bloku mieszkalnym przylegającym do centrum handlowego. Żywioł strawił zaparkowany tam motocykl, hulajnogę oraz dwa pomieszczenia piwniczne. Gęsty dym błyskawicznie wypełnił przestrzeń, budząc ogromny niepokój wśród osób przebywających w kompleksie.

Masowa ucieczka z Galerii Renova. Ewakuacja przed przyjazdem straży

Rosnące zadymienie skłoniło ludzi do natychmiastowej reakcji. Z kompleksu handlowego samodzielnie ewakuowało się blisko 200 klientów i pracowników, decydując się na opuszczenie budynku przed przybyciem wozów ratunkowych. W tym czasie na miejsce kierowano już potężne siły straży pożarnej.

Akcja gaśnicza na Bródnie. Policja ustala przyczyny wybuchu ognia

Walkę z płomieniami podjęło łącznie jedenaście wozów strażackich, z czego dziesięć należało do Państwowej Straży Pożarnej, a jeden do jednostki ochotniczej. Strażacy błyskawicznie stłumili ogień, zapobiegając jego dalszemu rozprzestrzenianiu się na wyższe kondygnacje. Służby potwierdziły, że nikt nie odniósł obrażeń, a zniszczenia ograniczają się do spalonych rzeczy w podziemiach. Akcja gaśnicza została zakończona. Teraz policjanci przeprowadzą dochodzenie, aby ustalić, dlaczego doszło do zaprószenia ognia w garażu.

