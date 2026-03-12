Warszawa biegnie po rekord! Już 22 marca miasto zamieni się w gigantyczny festiwal sportu, muzyki i zabawy

Organizatorzy zapowiadają prawdziwy maraton emocji. Na trasie zobaczymy 25 tysięcy uczestników półmaratonu i 8 tysięcy biegaczy w New Balance Biegu na Piątkę. Dodajmy do tego dziesiątki tysięcy kibiców, 40 stref muzyczno-dopingujących i koncertową atmosferę – Warszawa jeszcze nigdy nie wyglądała tak!

Trasa przez serce miasta

Biegacze wystartują z centrum i pobiegną przez pięć dzielnic, mijając Nowy Świat, Krakowskie Przedmieście, Pałac Prezydencki, Zamek Królewski, Żoliborz, Bielany, aż po błonia PGE Narodowego, gdzie czeka meta i wielkie świętowanie. Wszystko pod opieką Fundacji Maraton Warszawski, która współpracowała z ekspertami World Marathon Majors – ligi skupiającej największe maratony świata.

– Szykujemy wydarzenie na poziomie największych biegów świata - współpracowaliśmy z ekspertami od logistyki World Marathon Majors. Ale ten bieg to przede wszystkim święto Warszawy i jej mieszkańców. 40 stref kibicowania, kilkadziesiąt punktów muzycznych - nawet jeśli nie biegniesz, wyjdź na trasę i poczuj tę energię – mówi Marek Tronina, dyrektor Fundacji Maraton Warszawski.

Nie biegniesz? Kibicuj i świętuj!

Kibice mają do dyspozycji aż 40 stref dopingowania z muzyką na żywo, DJ-ami, animacjami i kolorową oprawą. Każda z nich to inny klimat – od gorących rytmów latino po klasykę rocka. Pełną mapę atrakcji znajdziesz na polmaratonwarszawski.com.

Dla tych, którzy chcą poczuć atmosferę biegu, ale nie są gotowi na 21 km – wciąż można zapisać się na New Balance Bieg na Piątkę. To 5 km po nowej, widowiskowej trasie nad Wisłą i przez Most Świętokrzyski. Ostatnie wolne miejsca czekają na rejestracja.maratonwarszawski.com.

Weekend pełen atrakcji

Świętowanie zacznie się już w piątek, 20 marca. W hali EXPO XXI przy ul. Prądzyńskiego ruszy Running & Lifestyle Expo – raj dla miłośników biegania i aktywności. Na odwiedzających czeka kilkadziesiąt stoisk z najnowszym sprzętem, testy butów, konkursy, porady ekspertów i gadżety kibica.

A w niedzielę – Marathon Fan Zone na błoniach PGE Narodowego, czynna od 8:00 do 15:30. Strefy partnerów, animacje dla dzieci i dorosłych, muzyka, zdjęcia, pamiątki – to miejsce, w którym biegacze, rodziny i kibice spotkają się, by razem świętować.

Warszawa zamienia się w scenę!

Już teraz widać, że 20. Półmaraton Warszawski przejdzie do historii nie tylko sportowej, ale i miejskiej. 30 tysięcy uczestników, tysiące kibiców, setki kilometrów emocji.

Let’s Run This Party!

