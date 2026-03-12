Centrala PKO Banku Polskiego wróciła na ul. Świętokrzyską jak przed wojną.

PKO Bank Polski otworzył w grudniu 2025 roku niezwykły oddział w swojej centrali przy ul. Świętokrzyskiej 36, symbolicznie wracając do historycznej lokalizacji.

Nowa placówka, zaprojektowana przez pracownię Gowin&Siuta, łączy funkcje bankowe z galerią sztuki, prezentując dzieła z kolekcji banku.

Przedwojenna centrala PKO BP została zniszczona w 1944 roku, a jej ruiny rozebrano w latach 60., zmieniając tożsamość miejsca na dekady.

Więcej niż bank: Sztuka i design w sercu miasta

To już ponad rok, odkąd 19 grudnia 2025 roku klienci PKO Banku Polskiego mogli po raz pierwszy przekroczyć próg niezwykłego miejsca. Oddział 26 w centrali banku przy ul. Świętokrzyskiej 36 od samego początku zrywał z wizerunkiem tradycyjnej placówki. Za jego architektoniczny kształt odpowiada renomowana pracownia Gowin&Siuta, ta sama, która dała Warszawie jej obecny, ikoniczny kształt PKO Rotundy.

Ambitny plan, który przerwała wojna

Mało kto dziś pamięta, że róg ulic Świętokrzyskiej i Marszałkowskiej był przed wojną symbolem finansowej potęgi. To właśnie tam, w latach 1922-23, wzniesiono jeden z gmachów centrali PKO. Plan zakładał, że budynek zajmie całą pierzeję ulicy, od Jasnej aż po Marszałkowską. Tuż przed wybuchem wojny na rogu z Marszałkowską stanęło nowe, imponujące skrzydło.

Zniszczenie i nowa tożsamość

Historia miała jednak inny, tragiczny plan. Archiwalna fotografia z Narodowego Archiwum Cyfrowego pokazuje brutalną prawdę: ruiny gmachu PKO u zbiegu ulic Jasnej i Świętokrzyskiej. Centrala banku została niemal zrównana z ziemią. Ocalał jedynie skarbiec na parterze oraz te ukryte w podziemiach. Zniszczonych budynków nie odbudowano w pierwotnym kształcie, a ich ruiny rozebrano dopiero w latach 60.

Historia zatoczyła koło: Powrót stał się faktem

Przez dekady miejsce to miało zupełnie inną tożsamość. Jednak po ponad 80 latach historia zatoczyła koło. Decyzja o powrocie, przypieczętowana umową z 2022 roku, stała się faktem pod koniec 2025 roku. Centrala największego polskiego banku ponownie znajduje się tam, gdzie była przed wojną, domykając historię zniszczenia i odbudowy w jednym z najważniejszych punktów stolicy.

