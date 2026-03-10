Historia Dworca Głównego w Warszawie. Gdzie był przed wojną, dlaczego zniknął i co jest tam dzisiaj?

Przedwojenny Dworzec Główny w Warszawie nie znajdował się przy ulicy Towarowej, a jego historię brutalnie przerwała wojna.

Prawdziwe serce komunikacyjne stolicy znajdowało się tam, gdzie dziś jest podziemny przystanek PKP Warszawa Śródmieście.

W 1944 roku Dworzec Główny został wysadzony przez Niemców, a jego powojenna odbudowa przyniosła kontrowersyjną, podziemną architekturę.

Odkryj, jak jedno zdjęcie zmieniło postrzeganie Dworca Śródmieście i dlaczego przez lata uważano go za ponury symbol!

Dworzec-widmo, który tętnił życiem

Dla wielu osób, nawet rodowitych warszawiaków, nazwa „Dworzec Główny” automatycznie przywołuje na myśl stację przy ulicy Towarowej. To jednak historyczna pułapka. Przedwojenny, reprezentacyjny Dworzec Główny funkcjonował dokładnie tam, gdzie dziś znajduje się podziemny przystanek PKP Warszawa Śródmieście, tuż przy Alejach Jerozolimskich.

Na zdjęciu z 1938 roku, pochodzącym ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego, widzimy go w końcowej fazie budowy – nowoczesny, dumny, gotowy służyć metropolii. Nikt nie spodziewał się, że jego los jest już policzony.

Kres istnienia: zgliszcza i barykady

Przyszedł rok 1944. Zdjęcie z 3 sierpnia, wykonane podczas Powstania Warszawskiego, pokazuje dramatyczną zmianę. Kobiety przebiegają pod osłoną barykady na wysokości ulicy Sienkiewicza, a w tle widać zrujnowane kamienice i słup ogłoszeniowy. To ostatnie chwile tej części miasta.

Podczas okupacji Niemcy zmienili nazwę dworca na „Warschau Hauptbahnhof”, a po upadku powstania metodycznie go wysadzili, wymazując z mapy miasta jeden z jego najważniejszych symboli.

Nowa era, nowa architektura

Odbudowa powojennej Warszawy wymagała stworzenia nowego rozwiązania. Historia powstawania dzisiejszego Dworca Śródmieście była skomplikowana i wieloetapowa. Nowy, podziemny dworzec, ukończony w 1963 roku, był dziełem wybitnych artystów warszawskiej ASP. Mimo to jego surowa, betonowa architektura przez lata nie budziła zachwytu, stając się dla wielu symbolem szarego i ponurego Śródmieścia.

Szare złoto w obiektywie

Wszystko zmieniło się za sprawą jednego zdjęcia. Fotograf Sławomir Ostrowski w 2022 roku uchwycił Dworzec Śródmieście w tak niezwykłym świetle i kadrze, że trudno rozpoznać w nim znane na co dzień miejsce. Surowy beton nabrał szlachetności, a gra świateł i cieni wydobyła z niego ukryte piękno.

Jego praca była tak wyjątkowa, że kapituła plebiscytu „Warszawiaki” wskazała ją jako jedną z 10 najlepszych fotografii w walce o tytuł Zdjęcia Roku.

