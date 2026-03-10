Napruta 13-latka zgonowała na ławce w parku. Tak świętowała dzień kobiet

8 marca w Warszawie, w Parku Świętokrzyskim, strażnicy miejscy znaleźli 13-letnią dziewczynkę leżącą na ławce w stanie silnego upojenia alkoholowego.

W plecaku dziewczynki znaleziono puste butelki po wódce i piwie.

Ze względu na stan zagrożenia życia, nastolatka została zabrana do szpitala dziecięcego, a o zdarzeniu poinformowano policję.

Warszawa. Pijana 13-latka leżała na ławce w parku

Szokująca sytuacja miała miejsce w niedzielę, 8 marca, w Dzień Kobiet. Patrolujący okolice Pałacu Kultury strażnicy miejscy otrzymali od zaniepokojonych przechodniów informację o leżącej na ławce w parku małej dziewczynce, która może potrzebować pomocy.

Funkcjonariusze natychmiast poszli we wskazane miejsce. - Na ławce w Parku Świętokrzyskim leżała dziewczynka, w której plecaku strażnicy ujawnili dwie puste półlitrówki po wódce oraz po piwie. Była też legitymacja szkolna, z której funkcjonariusze dowiedzieli się, że dziecko ma zaledwie 13 lat. Dziewczynka zdradzała objawy silnego zatrucia alkoholem - przekazała Straż Miejska.

W takim stanie życie 13-latki było zagrożone. Strażnicy wezwali pogotowie ratunkowe. Zawiadomili również policję.

Pijana nastolatka wylądowała w szpitalu

Podczas interwencji na telefon 13-latki zadzwoniła jej mama. Strażnicy wyjaśnili kobiecie, w jak opłakanym stanie jest jej córka i poprosili o przyjazd. - Do czasu przybycia na miejsce ratowników i matki, funkcjonariusze monitorowali stan zatrutej dziewczynki, która na chwilę przed przyjazdem pogotowia znów poczuła się gorzej - poinformowała Straż Miejska.

13-latka wraz z matką została zabrana do szpitala dziecięcego. Strażnicy pozostali na miejscu interwencji do czasu przyjazdu policji, której przekazali wszystkie ustalenia, dotyczące tej sprawy.

