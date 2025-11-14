Nie będzie wieżowców wokół Pałacu Kultury! Wielka zmiana w centrum Warszawy

Od lat urbaniści spierają się o to, czy Pałac Kultury i Nauki ma dominować w krajobrazie Warszawy. Dziś jest obudowany wieżowcami, od strony Śródmieścia i Woli, które tworzą wysokie stołeczne „city”. Ale deweloperzy mieli też zakusy, by stawiać 200-metrowe wysokościowce w najbliższym otoczeniu PKiN. Od strony ul. Emilii Plater miały powstać trzy wieże. Dwa bardzo wysokie przy samej Sali Kongresowej, trzeci trochę niższy na wysokości dworca centralnego. Kolejny – nieco ponad stumetrowy - planowany był na wysokości stacji Metra Centrum.

- Wszystkie te wieżowce znikają z planu miasta - mówi nam wiceprezydent Warszawy Renata Kaznowska.

Wieżowce wokół PKiN wykreślone z planów

Dlaczego urzędnicy zdecydowali się na ten radykalny krok w planowaniu centrum Warszawy?

- Ja nigdy nie byłam fanką tych wieżowców, szczególnie tych od strony Sali Kongresowej, gdzie są maluteńkie zieleńce. Ale zbiegły się tu rekomendacje trzech podmiotów: miasta, wojewódzkiego konserwatora zabytków i mazowieckiego biuro planowania przestrzennego, które również oczekiwały obniżenia wysokości. Zresztą przebudowa placu Defilad od strony Marszałkowskiej pokazała, że można naprawdę umiejętnie, interesująco przekształcać przestrzeń wokół Pałacu Kultury, niekoniecznie wstawiając 200-metrowe wieżowce – tłumaczy wiceprezydent Kaznowska.

To ogromna, radykalna zmiana w centrum Warszawy. To nie znaczy jednak, że wokół PKiN nie powstanie nic. Dopuszczona będzie zabudowa podobna do wysokości najnowszego budynku w tym otoczeniu – Muzeum Sztuki Nowoczesnej i kolejnego, podobnego, który ma powstać na działce obok – TR Warszawa. - Pałac Kultury jest elementem zabudowy miasta, której nie należy się dzisiaj wstydzić. To jest nasze dziedzictwo urbanistyczne, architektoniczne i trzeba umiejętnie wpisać go w tkankę, a nie go zasłaniać – mówi wiceprezydent Warszawy.

Strategia i plan do konsultacji

Tym mocnym akcentem Warszawa rozpoczyna konsultacje z mieszkańcami na temat dwóch najważniejszych dla przyszłości miasta dokumentów „Strategii rozwoju Warszawy do 2044 r.” i „Planu ogólnego” na kolejne 20 lat.

Pierwsze spotkania już w sobotę (15 listopada), wszyscy mogą już teraz zapoznać się z treścią dokumentów. Konsultacje społeczne projektu strategii oraz projektu planu ogólnego potrwają do 19 stycznia. W tym czasie każdy mieszkaniec i każda mieszkanka będą mogli:

* zapoznać się z projektami dokumentów na stronie: um.warszawa.pl/2040+,

* zgłosić swoje uwagi, m.in. przez formularz online,

* wziąć udział w otwartych spotkaniach konsultacyjnych – m.in. 15 listopada w Centrum Kreatywności Targowa, z transmisją online na kanale YouTube @miastostolecznewarszawa

* 17 grudnia w Centrum Nauki Kopernik – również z transmisją online,

Pełna lista spotkań będzie dostępna na stronie konsultacje.um.warszawa.pl.