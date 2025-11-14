Nie będzie wieżowców wokół Pałacu Kultury! Wielka zmiana w centrum Warszawy

Izabela Kraj
Izabela Kraj
2025-11-14 18:31

Nie będzie wieżowców wokół Pałacu Kultury i Nauki – oświadczyła wiceprezydent Warszawy Renata Kaznowska. Na placu Defilad czy przy Parku Świętokrzyskim nie powstanie już żaden wysokościowiec, który mógłby zasłonić widok na Pałac Kultury. Takie ograniczenia stołeczni urzędnicy wpisali do „Planu Ogólnego” Warszawy. I czekają teraz na głosy warszawiaków. Ruszają konsultacje społeczne w sprawie dwóch najważniejszych dla przyszłości stolicy dokumentów planistycznych - strategii miasta i planu ogólnego.

70. urodziny Pałacu Kultury i Nauki

i

Autor: Albert Zawada/ PAP

Od lat urbaniści spierają się o to, czy Pałac Kultury i Nauki ma dominować w krajobrazie Warszawy. Dziś jest obudowany wieżowcami, od strony Śródmieścia i Woli, które tworzą wysokie stołeczne „city”. Ale deweloperzy mieli też zakusy, by stawiać 200-metrowe wysokościowce w najbliższym otoczeniu PKiN. Od strony ul. Emilii Plater miały powstać trzy wieże. Dwa bardzo wysokie przy samej Sali Kongresowej, trzeci trochę niższy na wysokości dworca centralnego. Kolejny – nieco ponad stumetrowy - planowany był na wysokości stacji Metra Centrum.

- Wszystkie te wieżowce znikają z planu miasta - mówi nam wiceprezydent Warszawy Renata Kaznowska.

Wieżowce wokół PKiN wykreślone z planów 

Dlaczego urzędnicy zdecydowali się na ten radykalny krok w planowaniu centrum Warszawy?

- Ja nigdy nie byłam fanką tych wieżowców, szczególnie tych od strony Sali Kongresowej, gdzie są maluteńkie zieleńce. Ale zbiegły się tu rekomendacje trzech podmiotów: miasta, wojewódzkiego konserwatora zabytków i mazowieckiego biuro planowania przestrzennego, które również oczekiwały obniżenia wysokości. Zresztą przebudowa placu Defilad od strony Marszałkowskiej pokazała, że można naprawdę umiejętnie, interesująco przekształcać przestrzeń wokół Pałacu Kultury, niekoniecznie wstawiając 200-metrowe wieżowce – tłumaczy wiceprezydent Kaznowska.

To ogromna, radykalna zmiana w centrum Warszawy. To nie znaczy jednak, że wokół PKiN nie powstanie nic. Dopuszczona będzie zabudowa podobna do wysokości najnowszego budynku w tym otoczeniu – Muzeum Sztuki Nowoczesnej i kolejnego, podobnego, który ma powstać na działce obok – TR Warszawa. - Pałac Kultury jest elementem zabudowy miasta, której nie należy się dzisiaj wstydzić. To jest nasze dziedzictwo urbanistyczne, architektoniczne i trzeba umiejętnie wpisać go w tkankę, a nie go zasłaniać – mówi wiceprezydent Warszawy.

Strategia i plan do konsultacji

Tym mocnym akcentem Warszawa rozpoczyna konsultacje z mieszkańcami na temat dwóch najważniejszych dla przyszłości miasta dokumentów „Strategii rozwoju Warszawy do 2044 r.” i „Planu ogólnego” na kolejne 20 lat.

Pierwsze spotkania już w sobotę (15 listopada), wszyscy mogą już teraz zapoznać się z treścią dokumentów. Konsultacje społeczne projektu strategii oraz projektu planu ogólnego potrwają do 19 stycznia. W tym czasie każdy mieszkaniec i każda mieszkanka będą mogli:

* zapoznać się z projektami dokumentów na stronie: um.warszawa.pl/2040+,

* zgłosić swoje uwagi, m.in. przez formularz online,

* wziąć udział w otwartych spotkaniach konsultacyjnych – m.in. 15 listopada w Centrum Kreatywności Targowa, z transmisją online na kanale YouTube @miastostolecznewarszawa

* 17 grudnia w Centrum Nauki Kopernik – również z transmisją online,

Pełna lista spotkań będzie dostępna na stronie konsultacje.um.warszawa.pl.

