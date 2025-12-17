Rowerami dostarczali jedzenie, zderzyli się na wiadukcie. Polała się krew, jeden z nich stracił zęby!

Alicja Franczuk
Alicja Franczuk
2025-12-17 14:11

Bolesny wypadek dwóch rowerzystów na Mokotowie w Warszawie. We wtorkowy wieczór na wiadukcie łączącym ul. Cybernetyki z Al. KOR nad trasą S79 zderzyło się czołowo dwóch dostawców jedzenia jadących na rowerach elektrycznych. 30-letni obywatel Azerbejdżanu oraz 25-letni Indyjczyk trafili do szpitala.

Super Express Google News

Warszawa, Mokotów. Dostawcy jedzenia zderzyli się na rowerach

Do poważnego wypadku rowerzystów doszło około godz. 20 we wtorek (16 grudnia). Na wiadukcie łączącym ul. Cybernetyki z Al. KOR nad trasą S79. Z ustaleń policjantów z Wydziału Ruchu Drogowego wynika, że 30-letni obywatel Azerbejdżanu oraz 25-letni obywatel Indii zderzyli się ze sobą czołowo, gdy jeden z nich wjeżdżał, a drugi zjeżdżał z wiaduktu. Obydwaj na miejscu zostali przebadani na obecność alkoholu. - Byli trzeźwi - zapewniła asp. szt. Marta Haberska z mokotowskiej policji.

Polecany artykuł:

Zaczął do niego strzelać, bo stanął na czerwonym świetle. Szokująca agresja w R…

Rowerzyści w szpitalu

Na miejsce wypadku wezwano pogotowie ratunkowe. Medycy udzielili rannym dostawcom jedzenia pomocy i przetransportowali ich do szpitala. - Trafili do szpitala z urazami głowy, ręki i jamy brzusznej - przekazała nam asp. szt. Haberska.

Rowerami dostarczali jedzenie, zderzyli się na wiadukcie. Polała się krew, jeden z nich stracił zęby!
8 zdjęć

Polecany artykuł:

Kim jest mężczyzna ze zdjęcia? Może mieć związek z atakiem w Warszawie

Z ustaleń reportera, który był na miejscu, wynika, że jeden z mężczyzn - 30-latek - jadąc rowerem elektrycznym nie miał na głowie kasku. Doznał on zdecydowanie poważniejszych obrażeń, niż drugi mężczyzna. Po samym zderzeniu miał być nieprzytomny, obficie krwawić i w wypadku stracić dużą liczbę zębów.

Polecany artykuł:

18-latek wjechał autem w sklep! Wiózł o jedną osobę za dużo
Planował zamach, studiował na KUL
Sonda
Czy zakładasz na głowę kask, gdy jedziesz rowerem?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

ROWERZYŚCI
ZDERZENIE CZOŁOWE
WARSZAWA MOKOTÓW