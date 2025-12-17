Rowerami dostarczali jedzenie, zderzyli się na wiadukcie. Polała się krew, jeden z nich stracił zęby!

Warszawa, Mokotów. Dostawcy jedzenia zderzyli się na rowerach

Do poważnego wypadku rowerzystów doszło około godz. 20 we wtorek (16 grudnia). Na wiadukcie łączącym ul. Cybernetyki z Al. KOR nad trasą S79. Z ustaleń policjantów z Wydziału Ruchu Drogowego wynika, że 30-letni obywatel Azerbejdżanu oraz 25-letni obywatel Indii zderzyli się ze sobą czołowo, gdy jeden z nich wjeżdżał, a drugi zjeżdżał z wiaduktu. Obydwaj na miejscu zostali przebadani na obecność alkoholu. - Byli trzeźwi - zapewniła asp. szt. Marta Haberska z mokotowskiej policji.

Rowerzyści w szpitalu

Na miejsce wypadku wezwano pogotowie ratunkowe. Medycy udzielili rannym dostawcom jedzenia pomocy i przetransportowali ich do szpitala. - Trafili do szpitala z urazami głowy, ręki i jamy brzusznej - przekazała nam asp. szt. Haberska.

Z ustaleń reportera, który był na miejscu, wynika, że jeden z mężczyzn - 30-latek - jadąc rowerem elektrycznym nie miał na głowie kasku. Doznał on zdecydowanie poważniejszych obrażeń, niż drugi mężczyzna. Po samym zderzeniu miał być nieprzytomny, obficie krwawić i w wypadku stracić dużą liczbę zębów.

Planował zamach, studiował na KUL Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.