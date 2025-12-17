Zaczął do niego strzelać, bo stanął na czerwonym świetle. Szokująca agresja w Radomiu

Mateusz Kobyłka
Mateusz Kobyłka
2025-12-17 13:18

W Radomiu doszło do niebezpiecznego incydentu. 42-letni mężczyzna, kierując mercedesem, ostrzelał samochód stojący na czerwonym świetle na ulicy Kieleckiej. Sprawca został szybko zatrzymany przez policję, a w jego aucie znaleziono pistolety pneumatyczne i marihuanę. Mężczyzna usłyszał zarzuty.

Radom. Zaczął do niego strzelać, bo stanął na czerwonym świetle. Szokująca agresja

Jak informuje lokalna policja, kierowca iveco zatrzymał się przed skrzyżowaniem na ulicy Kieleckiej, ponieważ sygnalizator wyświetlał czerwone światło. Jadący za nim kierowca mercedesa wpadł w furię. Najpierw zaczął intensywnie trąbić, a następnie sięgnął po broń i oddał strzały w kierunku iveco. Na szczęście kierowca iveco nie odniósł obrażeń, ale uszkodzona została szyba i drzwi jego pojazdu. Sprawca natychmiast uciekł z miejsca zdarzenia.

Radomscy policjanci natychmiast podjęli działania, aby ustalić i zatrzymać agresywnego kierowcę. – „Po otrzymaniu sygnału o tym zdarzeniu natychmiast czynności podjęli policjanci z Wydziału Kryminalnego Komendy Miejskiej Policji w Radomiu, by ustalić i zatrzymać sprawcę przestępstwa” – informuje Justyna Jaśkiewicz z KMP w Radomiu.

Polecany artykuł:

Metamfetamina, alkohol i 144 km/h. "Zdenerwowała mnie narzeczona"
Przerażająca historia z Otwocka. 43-latek strzelał do pary w samochodzie

Akcja policji w Radomiu i okolicach. Zatrzymano 42-latka i jego partnerkę

Kilka godzin po incydencie, radomscy kryminalni, wspierani przez funkcjonariuszy z Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji w Radomiu oraz policjantów z Szydłowca, weszli do jednego z domów na terenie województwa mazowieckiego. Tam zatrzymali 42-latka oraz jego 32-letnią partnerkę. Podczas przeszukania pomieszczeń policjanci zabezpieczyli ponad 20 gramów marihuany oraz dwa pistolety pneumatyczne w samochodzie. Zatrzymani trafili do policyjnego aresztu.

Polecany artykuł:

Nie żyje Arrow, bohater na czterech łapach. Pies ratownik przegrał walkę z chor…
Zaczął do niego strzelać, bo stanął na czerwonym świetle. Szokująca agresja w Radomiu
7 zdjęć

Recydywista z Radomia odpowie za strzelaninę i narkotyki

Z policyjnych ustaleń wynika, że 42-latek był już wcześniej karany za podobne przestępstwa. Mężczyzna został doprowadzony do Prokuratury Rejonowej Radom-Zachód w Radomiu, gdzie przedstawiono mu zarzuty. Odpowie za narażenie na niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, posiadanie znacznych ilości środków odurzających oraz uszkodzenie mienia, a za przestępstwo to będzie odpowiadał w warunkach recydywy.

Dodatkowo, mężczyzna odpowie za niestosowanie się do orzeczonych środków karnych, ponieważ kierował autem pomimo dwóch sądowych zakazów oraz używanie tablicy rejestracyjnej nieprzypisanej do auta, na którym ją umieszczono. „Zgromadzony przez policjantów materiał dowodowy pozwolił również na przedstawienie zarzutu niestosowania się do orzeczonych środków karnych” – dodaje Jaśkiewicz.

Prokurator zastosował wobec zatrzymanego środek zapobiegawczy w postaci policyjnego dozoru.

Polecany artykuł:

Potężny pożar w Sulejówku. Warsztat stanął w ogniu, wszystko spłonęło
Najważniejsze numery alarmowe. Czy znasz je na pamięć? Ten QUIZ może kiedyś uratować ci życie
Pytanie 1 z 10
999 – co to za numer?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

RADOM