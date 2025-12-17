Kim jest mężczyzna ze zdjęcia? Może mieć związek z atakiem w Warszawie

Policja z Bielan poszukuje mężczyzny w związku z naruszeniem nietykalności cielesnej na warszawskich Bielanach.

Do zdarzenia doszło we wrześniu na klatce schodowej przy ulicy Broniewskiego.

Rozpoznajesz osobę ze zdjęcia?

Kim jest mężczyzna ze zdjęcia? Apel o pomoc w sprawie ataku

Warszawska policja prowadzi intensywne poszukiwania mężczyzny podejrzanego o naruszenie nietykalności cielesnej, do którego doszło na klatce schodowej przy ulicy Broniewskiego. Funkcjonariusze z Komendy Rejonowej Policji Warszawa V apelują do mieszkańców o pomoc w identyfikacji sprawcy, publikując jego wizerunek.

Do zdarzenia doszło we wrześniu bieżącego roku. Policjanci z wydziału dochodzeniowo-śledczego bielańskiej komendy, pod nadzorem sierż. Adriana Kubińskiego, prowadzą szczegółowe postępowanie w tej sprawie.

Atakował samochody i policjantów, nie żyje Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Rozpoznajesz mężczyznę ze zdjęcia?

Policja prosi o kontakt wszystkie osoby, które rozpoznają mężczyznę ze zdjęcia lub posiadają informacje na jego temat. Można to zrobić telefonicznie, dzwoniąc pod numery (47) 723-71-55 lub (47) 72-31-011. Informacje można również przesyłać drogą elektroniczną na adres: [email protected], powołując się na numer sprawy D-I-6789/25.

"Wszyscy, którzy rozpoznają i mogą pomóc w ustaleniu tożsamości mężczyzny proszeni są o kontakt telefoniczny – mówi podinsp. Elwira Kozłowska. Każda informacja, nawet ta z pozoru mało istotna, może okazać się kluczowa w śledztwie.

Naruszenie nietykalności cielesnej - co to oznacza?

Naruszenie nietykalności cielesnej jest przestępstwem określonym w art. 217 Kodeksu karnego. Polega ono na uderzeniu, popchnięciu, opluciu lub innym podobnym działaniu naruszającym fizyczną integralność innej osoby. Za to przestępstwo grozi kara grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

"Art. 217. [Nietykalność cielesna] § 1. Kto uderza człowieka lub w inny sposób narusza jego nietykalność cielesną, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.§ 2. Jeżeli naruszenie nietykalności wywołało wyzywające zachowanie się pokrzywdzonego albo jeżeli pokrzywdzony odpowiedział naruszeniem nietykalności, sąd może odstąpić od wymierzenia kary.§ 3. Ściganie odbywa się z oskarżenia prywatnego."