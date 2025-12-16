Ruszył z nożem na śpiącego ojczyma, ranił też matkę! Krwawy atak w Warszawie

W Warszawie doszło do dramatycznego ataku nożem w rodzinie, wymagającego interwencji policji.

53-latek zaatakował śpiącego ojczyma, raniąc również matkę, która próbowała interweniować.

Sprawcy grozi dożywocie za usiłowanie zabójstwa.

Warszawa. Nożem zaatakował ojczyma

Bielańscy policjanci zostali wezwani na interwencję na ul. Jasnodworską. - Z przekazanej informacji wynikało, że jeden z mężczyzn zaatakował drugiego nożem - poinformowała podinsp. Elwira Kozłowska z bielańskiej policji. Na miejscu funkcjonariusze zobaczyli dwóch pokrwawionych mężczyzn. Okazało się, że 53-latek rzucił się z nożem na swojego śpiącego ojczyma! - Podczas próby obezwładnienia syna ranna została również matka 53-latka - przekazała podinsp. Kozłowska.

Na miejsce wezwano ratowników medycznych. Poszkodowani zostali przewiezieni karetką pogotowia do szpitala.

Nożownik z zarzutami

Agresywny 53-latek został zatrzymany. Mężczyzna usłyszał dwa zarzuty, w tym usiłowania zabójstwa oraz naruszenia czynności narządu ciała. Grozi mu za to nawet dożywocie.

Na wniosek Prokuratury Rejonowej Warszawa-Żoliborz sąd zastosował wobec 53-latka tymczasowy areszt na okres 3 miesięcy.

