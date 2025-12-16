Kilkadziesiąt kilogramów amfetaminy na podwórku. Narkotyki wozili taczką!

Alicja Franczuk
Alicja Franczuk
2025-12-16 12:03

Kolejna fabryka narkotyków na Mazowszu zlikwidowana. Tym razem policjanci zajmujący się zwalczaniem przestępczości narkotykowej "zamknęli" biznes w pow. przasnyskim. Na jednej z posesji zabezpieczyli m.in. kilkadziesiąt kilogramów amfetaminy. Narkotyków było tak dużo, że przestępcy wozili je taczką! Podczas akcji funkcjonariusze zatrzymali 33-letniego obywatela Uzbekistanu oraz 38-letnią Ukrainkę.

Super Express Google News
  • Na Mazowszu policja zlikwidowała nielegalną fabrykę amfetaminy po dokładnej obserwacji.
  • Zabezpieczono ponad 64 kg narkotyków oraz sprzęt do ich produkcji, a także zatrzymano dwie osoby.
  • Zatrzymanym grozi do 20 lat więzienia za wytwarzanie i obrót znacznymi ilościami środków odurzających.
  • Dowiedz się, jak doszło do zatrzymania i co jeszcze znaleziono na posesji.

Mazowsze. Fabryka amfetaminy zlikwidowana

W sobotę, 13 grudnia, po obserwacji policjanci wkroczyli na jedną z posesji na terenie pow. przasnyskiego, na którym działała nielegalna fabryka amfetaminy. Tego dnia planowany był wywóz znacznej ilości amfetaminy z tego miejsca. - Około godziny 19:30 zauważyli podjeżdżający samochód marki Toyota, którym kierował mężczyzna. Postanowili go wylegitymować. Na widok policjantów 33-latek zaczął zachowywać się nerwowo i nie chciał wykonywać poleceń funkcjonariuszy. Podobnie zachowywała się 38-letnia obywatelka Ukrainy, którą to przy wejściu na posesję zastali policjanci - przekazała nadkom. Aneta Sobieraj z łódzkiej policji.

Na terenie działki funkcjonariusze wyczuli intensywny zapach charakterystyczny dla amfetaminy. Nic dziwnego. Były tam ogromne ilości tego narkotyku!

Pierwsze kartonowe opakowania z białą substancją funkcjonariusze zauważyli jeszcze przed wejściem do budynku. - W trakcie dalszych czynności zabezpieczyli również znaczne ilości białego proszku i zbrylonej substancji zapakowanej w worki foliowe, telefony komórkowe, karty SIM oraz beczki i pojemniki z chemikaliami wykorzystywanymi do produkcji narkotyków - poinformowała nadkom. Sobieraj.

Kolejne porcje białej, zbrylonej substancji były w beczce oraz w wykopanym w ziemi otworze przy ogrodzeniu. Jak przekazała policja, łączna waga zabezpieczonych narkotyków przekroczyła 64 kilogramy brutto. Amfetaminy było tak dużo, że przestępcy wozili ją taczką budowlaną!

Polecany artykuł:

Skrzypiały, wyły i trzęsły się, ale warszawiacy je kochali! Tak wyglądały legen…

Zatrzymani z zarzutami

Zatrzymani - 33-latek oraz 38-latka - usłyszeli już zarzuty. Za wytwarzanie znacznych ilości środków odurzających oraz udział w obrocie narkotykami grozi im nawet do 20 lat więzienia. Jak podkreśla policja, sprawa ma charakter rozwojowy.

Warto podkreślić, że w sobotniej akcji (13 grudnia) udział brali nie tylko policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością Narkotykową KWP w Łodzi, ale również funkcjonariusze z Komendy Powiatowej Policji w Przasnyszu oraz Laboratorium Kryminalistycznego KWP w Radomiu.

Kilkadziesiąt kilogramów amfetaminy na podwórku. Narkotyki wozili taczką!
7 zdjęć

Polecany artykuł:

„Prosimy, podajcie dalej”. Ważny apel ZOO w Warszawie, chodzi o bezpieczeństwo
Zarabiali na prostytucji. Policja rozbiła gang. Znaleziono broń, amunicję i narkotyki.
Sonda
Czy kary dla handlarzy narkotyków powinny być wyższe?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

PRZASNYSZ
ŁÓDŹ
NARKOTYKI
AMFETAMINA